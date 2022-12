Epic Games, 267 TL'lik oyunu ücretsiz yaptı!

Epic Games Store uzun bir süredir kullanıcılarına ücretsiz oyun veriyor. Hatta bazen bu yapımlar AAA kalitede olabiliyor. Yani oldukça pahalı oyunları kütüphanenize bedelsiz eklemenize olanak sağlıyor. Genelde bu yapımları haftalık olarak yeniliyor. Fakat yılbaşı nedeniyle Epic Games her gün bir oyun verecek.

Epic Games 267 TL değerinde 3 ücretsiz oyun veriyor!

Epic Games Store, yılbaşı özel kampanyalarıyla birlikte her gün bir adet ücretsiz oyun veriyor. 15 gün sürecek bu kampanya kapsamında ilk oyun 160 TL değerindeki Bloons TD 6 oldu. Ardından 39 TL değerindeki Horizon Chase Turbo, 39 TL değerindeki Sable, 33 TL değerindeki Them's Fightin' Herds, 179 TL değerindeki Wolfenstein: The New Order ve 33 TL değerindeki LEGO Builder's Journey verildi.

Bugün ise bir sürpriz yaparak bir değil tam üç oyun birden veriyor. Bunlar sırasıyla 89 TL değerindeki Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, 89 TL değerindeki Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game ve 89 TL değerindeki Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game.

Steam'de Hafta Ortası Çılgınlığı indirimleri başladı! İşte öne çıkan oyunlar

Yapılan resmi paylaşıma göre 15 Aralık'ta başlayan ve 15 gün sürecek kampanyada 15'den fazla oyun dağıtılacak. Bu süreçte ücretsiz satın alım yaparak kütüphanesine ekleyenler kalıcı olarak sahip olacak. Fakat bir de geçici olarak sunulanlar olacak. O kategorideki oyunları ise kalıcı olarak kütüphanenize ekleyemezsiniz.

Siz Epic Games tarafından yılbaşı süresince verilecek ücretsiz oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!