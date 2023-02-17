Enkaz altındaki sosyal medya fenomeninin cansız bedenine ulaşıldı!

6 Şubat'ta Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 ilde büyük yıkımlara yol açan 7.8 ve 7.7 büyüklüğünde Cumhuriyet tarihinin en çok can kaybına neden olan 2 deprem meydana geldi. Burada günlerce enkaz altında kalan Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı.

Depremde hayatını kaybeden Duymaz'ın bedeni enkazdan çıkarıldı!

Kahramanmaraş'ta yaşanan bu iki büyük depremin ardından 20 bine yakın bina enkaz haline geldi. 33 bin 143 bina ise 3. bir deprem olması halinde yıkılabilir olarak işaretlenerek tamamen boşaltıldı. Can kaybı ise 35 bini aştı.

Hatay'da yaşayan ünlü sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da enkaz altında kalan 100 bin kişi arasındaydı. Takipçileri her gün kurtarılan 72 bin kişi arasında adının yazıp yazmadığını kontrol ediyordu. Ancak bugün Duymaz'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldığının haberi geldi.

Deprem çantasında olması gerekenler!

Taha Duymaz kimdir?

1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, evinin mutfağında çektiği ve Youtube'da paylaştığı yemek videolarıyla binlerce insana ulaşmayı başardı.

YouTube'un yanı sıra Instagram'da 1.3 milyon, TikTok'ta ise 2 milyon takipçiye ulaşan Duymaz, geçtiğimiz aylarda şarkı yaparak şu sözlerle duyurdu:

"Merhabalar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz-Koz adlı şarkım 7 Ekim'de yayında. Bu şarkı için çok fazla emek sarf ettim umarım hak ettiği değeri alır"

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Deprem öncesi ve sonrası yapılması gerekenler:

Depremde kullanılan duvar arkasını gösteren teknoloji:

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