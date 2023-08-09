En Ucuz Apple Ürünleriyle Bir Ekosistem Yaratmak Ne Kadar?

Apple, yıllar içerisinde kendi cihazları arasında büyük bir ekosistem yaratmayı başardı. En düşük fiyatlı Apple ürünleriyle bir ekosistem yaratmanın maliyeti hesaplandı.

Apple, yıllar içerisinde kendi cihazları arasında büyük bir ekosistem yaratmayı başardı. Günümüzde ise iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve MacBook ile bir Apple ailesi oluşturmak mümkün. Peki en düşük fiyatlı Apple ürünleriyle bir ekosistem yaratmak kaç liraya mal oluyor? Sihirli Elma editörü Osman Furkan Şahin sizler için hesapladı.

En ucuz iPhone, iPad, Watch, AirPods ve MacBook ne kadara geliyor?

Başlangıç seviyesindeki bir Apple ekosistemi için gereken temel ürünler iPhone, Apple Watch ve AirPods olacak. Gürgençler'deki en uygun fiyatlı modelleri seçerek bu ekosistemi 36 bin TL civarında bir fiyata kurmak mümkün.

Gürgençler kampanyasına ulaşmak için buraya gidebilirsiniz.

Ancak aileyi biraz daha genişletmek isterseniz iPad ve MacBook gibi cihazları de eklemek mantıklı olacaktır. Beş ürünlü bir Apple ekosistemi kurmak için yaklaşık 75 bin TL'lik bütçeye ihtiyaç duyacaksınız.

Gürgençler'in üniversite öğrencilerine yönelik kampanyası, MacBook alana AirPods Pro hediye ediyor. Bu sayede beş ürünlü ekosistem 70 bin TL civarına denk geliyor.

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Uygun fiyatlı olarak seçtiğimiz ürünler arasında iPhone 11, iPad 9. Nesil, AirPods 2. Nesil, Apple Watch SE ve MacBook Air M1 yer alıyor. Bu ürünleri Gürgençler'den alarak kuracağınız ekosistem size 75 bin TL civarına mal olacak.

Benzer ürünleri Apple'ın kendi mağazasından aldığınızda ise 83 bin TL'lik fiyat sizleri karşılıyor. Yani Gürgençler'deki kampanya sayesinde 6-7 bin TL cebinizde kalmış olacak.