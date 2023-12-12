En iyi şarjlı süpürgeler! Bakmadan almayın

Bu içeriğimizde eviniz için temizlik işini kolaylaştıran en iyi şarjlı süpürge modellerini sizler için bir araya getirdik.

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşan şarjı süpürgeler, ev işlerini daha pratik ve zahmetsiz hale getiriyor. Ev temizliğini oldukça kolay hale getiren bu cihazlar, en önemlisi de geleneksel süpürgelerden farklı olarak kabloya bağımlı olmadan hareket etme özgürlüğü sunuyor. Bizler de bu içeriğimizde en iyi şarjlı süpürge modellerini sizler için sıraladık.

En iyi şarjlı süpürge modelleri

En iyi şarjlı süpürge deyince birkaç faktörü göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu faktörler ise batarya ömrü ve kullanım süresi, ağırlık ve taşınabilirliğe ek olarak güçlü emiş yeteneği. Bu unsurlardan yüksek puan alan modeller, ev temizliğini oldukça kolay hale getiriyor. O halde lafı çok uzatmadan en iyi şarjlı süpürgelere geçelim.

Grundig Vcp 5131

Grundig markasına ait Vcp 5131 Dik Şarjlı Süpürge, kullanan kişilerin büyük çoğunluğundan olumlu geri dönüşler almış bir model olarak karşımıza çıkıyor. Turbo başlığı sayesinde hem sert yüzeylerde hem de halılarda derinlemesine temizlik sağlayan bu model, mobilya ve ulaşılması zor alanlar için aksesuarları ile her alandaki yüzey kirlerinde temizlik sunar.

LED ışıklı turbo başlığına sahip olan cihaz, böylelikle ince tozların ve evcil hayvan tüylerinin kolayca fark edilmesini sağlıyor. Uzun ömürlü, güçlü ve sessiz olmasıyla dikkat çeken Grundig Vcp 5131 Dik Şarjlı Süpürgenin bataryası, 4-6 saatlik şarj ile tam doldurulabiliyor. Minimum güçte 45 dakikaya kadar, normal güçte 22 dakika, maksimum güçte ise 9 dakika kullanım sunuyor.

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Dreame P10

Dreame P10 Kablosuz Şarjlı Dikey Süpürge, uygun fiyatıyla diğer modeller arasından sıyrılıyor. 2.000 mAh pil kapasitesi sayesinde farklı modlara göre değişen 50 dakikalık kullanım süresi sunuyor. Cihaz, sadece 2.5 saat içinde şarj edilebiliyor ve kuru alanlarda etkileyici sonuçlar elde etmenize yardımcı oluyor.

Hava partiküllerinin yüzde 99'unu ortadan kaldırmayı mümkün kılan hepa filtresine yer veren olan bu modelin 0.5 litre toz haznesine sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. Söz konusu cihaz, en iyi dikey şarjlı süpürgeler arasında yer alıyor.

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Icotech F30 Max 33KPA

Icotech F30 Max 33KPA modeli, Green Eye Tech özelliği sayesinde gizli tozları ortaya çıkarıyor ve mikroskobik parçacıkların görülebilmesini sağlıyor. Güçlü ve tutarlı çekim ile her seferinde kapsamlı bir temizlik yapabilmeyi mümkün kılan cihaz, farklı uzunluklarda ergonomik teleskop boru ile evin her köşesini temizlemek için kullanılabilir.

Uzun süreli temizlik durumu için çıkarılabilir pil ile gelen Icotech F30 Max 33KPA modeli, economic modda 45 dakika, auto modda 30 dakika, max modda 20 dakika, turbo modda ise 12 dakika kullanım sunuyor. Öte yandan cihaz, 1 litre toz kapasitesi, otomatik kontrol paneli tasarımı, dahili LED ışık, efektif fırça yapısı, güçlü emiş yeteneği ve saç & tüy dolaşımını engelleyen rulo fırça ile de oldukça öne çıkıyor.

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Tefal TY9679

Evcil hayvan dostu olmasıyla kullanan kişiler tarafından olumlu yorumlar alan Tefal TY9679, standart modda kullanıldığında 35 dakikaya kadar yüksek emiş gücü sağlayarak etkili temizlik imkanı sunar. Aynı zamanda esnek tasarımı sayesinde mobilyaların altını temizleme konusunda da pratik bir kullanım sunar.

0.55 litre toz kapasitesine sahip olan Tefal TY9679, yüzde 99'a kadar partikül filtreleme özelliği ile maksimum hijyen sağlar. Cihaz, temizlik için boruyu çıkarmaya gerek kalmadan toz haznesinin boşaltılabileceği bir yapıya sahip.

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Philips XC8349/01

En iyi şarjlı süpürge modellerinden Philips XC8349/01 Dikey Şarjlı Süpürge, hem ıslak hem de kuru alanlarda etkileyici sonuçlar verebiliyor. Buna ek olarak tozdan yapışken lekelere kadar farklı türlerde kirleri çoğu zaman tek seferde temizleyebilen bir Aqua başlığa sahip.

Başlık; biri önde, diğeri ise arkada olmak üzere çift taraflı emiş kanalı ile performans artırır. Always Clean kaplama ile bezde bakteri oluşumunu engelleyen bir temizlik deneyimi sunuyor. 80 dakikaya kadar güçlü temizlik ve 360 derece emiş başlığı ile dikkat çeken Philips XC8349/01, LED ışıklar sayesinde gizli tozları da gözler önüne seriyor.

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