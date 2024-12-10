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EMSA Jeneratör: Güvenilirlikten Global Liderliğe Uzanan Yolculuk

EMSA Jeneratör: Güvenilirlikten Global Liderliğe Uzanan Yolculuk
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Güçlü Temeller Üzerine Kurulan EMSA Jeneratör'ün Yolculuğu

Türkiye'nin sektöründe öncü markalarından biri olan EMSA Jeneratör, 1977 yılında EAS Elektro Motor adıyla faaliyetine başlamış ve 1982 yılında ilk jeneratör üretimini gerçekleştirmiştir. 1995-1998 yılları arasında İstanbul/Sancaktepe'de kurduğu fabrikası ile kapasitesini genişletmiş ve ilk ihracatını yaparak küresel enerji sektörüne adım atmıştır. 2015 yılında Eskişehir'de açtığı modern üretim tesisinin ardından, 2024 itibariyle faaliyete geçen yeni tesisiyle hem Türkiye'de hem de dünya çapında kesintisiz enerji çözümleri sunan güçlü bir marka haline gelmiştir.

Uzmanlık ve Müşteri Odaklı Yaklaşım

Emsa Jeneratör, bünyesinde yer alan uzman kadroların ürettiği jeneratörlerle hem yerel hem de uluslararası pazarlarda faaliyet göstererek Türkiye'nin sanayileşmesine katkı sağlamaktadır. Şirket, üretimden, satışa ve satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada müşteri memnuniyetini öncelik olarak benimsemiştir. Müşteri ihtiyaçlarını dikkatle analiz eden ve memnuniyet odaklı çözümler sunan Emsa Jeneratör, gelen talepler doğrultusunda özel projeler geliştirerek müşterilerinin yanında olduğunu göstermektedir.

Çeşitli Ürün Seçenekleri ve Kesintisiz Teknik Destek

Emsa Jeneratör, dizel jeneratörler den doğalgazlı jeneratörlere, hibrit güç santrallerinden mobil jeneratörlere, kiralık jeneratörlerden ikinci el jeneratörlere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Ayrıca ışık kuleleri, twin dizel jeneratörler ve araç içi-araç altı jeneratörler gibi özel çözümlerle farklı ihtiyaçlara yönelik ürün çeşitliliği sağlamaktadır. Müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayabilmek amacıyla satış öncesi keşif, satış sonrası taşınma ve kurulum gibi konularda da 7/24 teknik destek hizmeti sunmaktadır.</p>

Küresel Pazar Hedefleri ve İhracat Başarıları

Uluslararası bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Emsa Jeneratör, 2023 yılında Elektrik ve Elektronik İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği onur listesinde en çok ihracat yapan firmalar arasında yer almayı başarmıştır. Aynı yıl, ISO İkinci 500 ve TİM İlk 1000 İhracatçı listelerinde de yer alan şirket, bugün 6 kıtada 102 ülkeye ihracat yaparak global enerji piyasasında güçlü bir konuma sahiptir.

Kalite Standartları ve Çevreye Duyarlılık

ISO 9001 Kalite Sertifikası ve çevre dostu üretim süreçlerini gösteren CE Belgesi'ne sahip olan Emsa Jeneratör, fabrikalarında çevre kirliliğini önleyici önlemler alarak üretim yapmaktadır. Çevreye duyarlı duruşuyla iklim krizinin önem kazandığı bu dönemde, çevre bilinciyle hareket eden bir şirket olarak örnek teşkil etmektedir. Bu yaklaşımıyla, sektörde sürdürülebilirlik konusunda öncü bir rol üstlenmektedir.

Haberler.com / Senem Zafer - Teknoloji
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