Embracer Group, bir süredir yapılanma sürecinde olan oyun stüdyoları 3D Realms ve Slipgate Ironworks'te işten çıkarmalar gerçekleştirdi. İşten çıkarılan kişi sayısı belirsiz.

Embracer Group, 3D Realms ve Slipgate Ironworks'te işten çıkarmalar yaptı

Onlarca oyun stüdyosunu bünyesine katan Embracer Group, bir süredir bu geliştirici şirketleri yeniden yapılanmayla uğraşıyor. Bu kapsamda birçok stüdyoyu küçülten Embracer, son olarak 3D Realms ve Slipgate Ironworks'i elden geçrdi. Her iki şirketin neredeyse yarısı işten çıkartıldı.

3D Realms ve Slipgate Ironworks yüzlerce kişiyi kovdu

1987 yılında kurulan ve Duke Nukem serisiyle tanınan 3D Realms, geçtiğimiz Ağustos ayında Sabre Interactive aracılığıyla Embracer Group'a katıldı. 3D Realms'teki işten çıkarmaları doğrulay kurucu Scott Miller, tam sayı vermekten kaçındı.

Öte yandan Interceptor Entertainment olarak da bilinen Slipgate Ironworks'ün işten çıkarmalardan etkilendiği bildirildi. 2021'de Sabre Interactive'i satın alan Embracer, Slipgate'i de kanatları altına almıştı. Ancak Daymare: 1998 ve Duke Nukem II'nin geliştiricisi küçülmeye gitmek zorunda kaldı.

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Embracer Group sözcüsü yaptığı açıklamada, yeniden yapılanmanın devam ettiği dile getirdi. Ancak şirketin "söylentiler veya spekülasyonlar" hakkında yorum yapmadığını söyledi. Bu yılın başında başlatılan organizasyonel değişiklikler üzerinde hala çalıştıklarını doğruladı.

Suudi Arabistanlı Savvy Games Group, bu yılın başlarında şirkete 2 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyordu. Ancak görüşmelerin başarısız geçmesinin ardından yeniden yapılandırma sürecine girildi.

İşten çıkarmaların veya etkilenen projelerin sayısı şimdilik belirsiz. Ancak Slipgate'in aktif olarak Phantom Fury ve Graven oyunları üzerinde çalıştığını biliyoruz. 3D Realms ise Core Decay gibi henüz erken aşamalardaki bazı oyunlar geliştiriyor.

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