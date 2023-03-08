Elon Musk, Twitter üzerinden tartıştığı çalışanından özür diledi

Twitter'ın sahibi Elon Musk, şirketinde çalışan Halli Thorleifsson ile yaşadığı tartışmadan dolayı kendisinden özür diledi.

Elon Musk'ın çalışanlarından olan Halli Thorleifsson isimli şahıs, Twitter üzerinden Musk'a "9 gün önce, yaklaşık 200 diğer Twitter çalışanıyla birlikte iş bilgisayarıma erişim kesildi. İnsan kaynakları müdürün, benim çalışan olup olmadığımı onaylayamıyor." bilgisini paylaştı.

Çalışanın yaşadığı sorunu, "Ne iş yapıyordun?" diye yanıtlayan Musk, Thorleifsson'un işten kovulmasına neden oldu.

Thorleifsson, Musk ile yazışmalarının ardından işten çıkarıldığını belirten bir bildirim aldığını söylerken, Twitter'ın sahibinden, "En kötüsü" cevabı geldi.

Bir süre sonra yazdığını silen Musk, "Olayı yanlış anladığım için özür diliyorum. Bana söylenen gerçeğe aykırı ya da doğru ama anlamsız şeyler nedeniyleydi" açıklamasını yaptı.

"TAZMİNAT YÜZÜNDEN VAZGEÇTİ" İDDİASI

2021'de Twitter bünyesine katılan Thorleifsson'ın işten çıkarılması durumunda şirketten yüklü miktarda tazminat alacağı gerekçesiyle Musk'ın kararından vazgeçtiği iddialar arasında yer aldı.

"GARİP VE SON DERECE STRESLİ"

Yaşananların ardından konuşan Thorleifsson, olayları "garip" ve "son derece stresli" bulduğunu, Twitter'a geri dönmeyi değerlendirdiğini söyledi.