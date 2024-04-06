Tesla bir süredir uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesiyle gündemde. Daha önce Elon Musk tarafında doğrulanan bu projenin iptal edildiği söylenmişti. 25 bin dolar civarında olması beklenen yeni Tesla aracıyla ilgili resmi açıklama Elon Musk'tan geldi.

Elon Musk: Tesla, 25 bin dolarlık otomobil geliştiriyor

Tesla CEO'su Elon Musk, 25 bin dolarlık otomobil planlarını rafa kaldırdığına dair iddiaları yalanladı. Reuters tarafından hazırlanan ve şirket içi mesajlara dayandırılan haberde, Tesla'nın uygun fiyatlı modeli iptal ettiği aktarıldı. Ancak Musk, iddiayı yalanlamak için X'te "Reuters yine yalan söylüyor" dedi.

Musk'ın yalanlamasına rağmen Reuters, şirket içi mesajların Musk tarafından gönderildiğini iddia etti. Hatta uygun fiyatlı Tesla'yı iptal etmek için çok sayıda çalışanla toplantı yaptığını söyledi.

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25 bin dolarlık Tesla modeli, son aylarda şirketin en önemli planlarından biri oldu. Musk bu modelin Berlin ve Austin Gigafactory'de üretime girmesini planlandığını söyledi. 2025'in sonuna doğru seri üretime alınacak araç, BYD gibi rakiplere meydan okuyacak.

Musk'ın iddiaları yalanlaması ise, şirketin elektrikli otomobil pazarında rekabeti artırmak istediğini gösteriyor. Model 3'ün rekabetçi fiyatına rağmen, şirketin son çeyrekte 2022'den bu yana en düşük teslimat rakamlarına ulaştığını hatırlatmak gerekiyor.

ABD'de yapılan araştırmalara göre, yeni bir araç için ortalama fiyat 44 bin dolar seviyesine geldi. Elektrikli otomobillerde ise ortalama 50 bin doları geçiyor. Bu da uygun fiyatlı elektrikli otomobillere duyulan ihtiyacın giderek arttığını gösteriyor.