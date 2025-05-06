Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güneş'in zamanla genişleyerek Dünya'daki yaşamı yok edeceğini ifade eden Elon Musk, "Dünya'daki yaşam Güneş tarafından yok edilecek. Güneş giderek genişliyor. Dünya yanıp kül olacak. Bu yüzden diğer gezegenlere gitmemiz gerekiyor" dedi.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, insanlığın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu. Musk, Güneş'in giderek genişleyen yapısının Dünya'daki yaşamı kaçınılmaz olarak sona erdireceğini belirterek, insanlığın başka gezegenlere yayılması gerektiğini söyledi.

"DÜNYA BİR GÜN YANIP KÜL OLACAK"

"Güneş büyümeye devam ediyor. Dünya bir gün yanıp kül olacak" diyen Musk, bu tehdidin insanlık için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Uzay kolonileri kurmanın artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldiğini belirten Musk, Mars başta olmak üzere farklı gezegenlere yerleşmenin öncelik haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
title