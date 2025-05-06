Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, insanlığın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu. Musk, Güneş'in giderek genişleyen yapısının Dünya'daki yaşamı kaçınılmaz olarak sona erdireceğini belirterek, insanlığın başka gezegenlere yayılması gerektiğini söyledi.

"DÜNYA BİR GÜN YANIP KÜL OLACAK"

"Güneş büyümeye devam ediyor. Dünya bir gün yanıp kül olacak" diyen Musk, bu tehdidin insanlık için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Uzay kolonileri kurmanın artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldiğini belirten Musk, Mars başta olmak üzere farklı gezegenlere yerleşmenin öncelik haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.