Elden Ring için beklenen müjde verildi!

Geçtiğimiz yılın en iyi oyunu olarak seçilen Elden Ring, yeni bir grafik yükseltmesi alıyor. Oyunun geliştiricisi FromSoftware tarafından paylaşılan son güncellemeyle birlikte Elden Ring için ray tracing desteği gerçek oluyor. Bu grafik yükseltmesi hem konsol hem de Windows sürümüne eklenecek.

Elden Ring, ray tracing desteği kazanıyor

FromSoftware ve Bandai Namco, Elden Ring için 1.09 güncellemesini dağıtmaya başladı. Yeni paket, hata düzeltmelerine ek olarak kritik bir grafik yükseltmesi getiriyor. Buna göre oyuncular, merakla beklenen ray tracing özelliğine kavuşacak.

Ray tracing desteği oyunun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri için uygulandı. 1.09 sürüm güncellemesi ayrıca oyunu daha keyifli hale getiren bazı oynanış düzeltmeleri ve hata düzeltmelerine de yer veriyor.

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Bu paketteki en önemli eklemelerden biri, ray tracing olacak. Ancak oyuncular, ray tracing'in aktifleştirilmesiyle birlikte oyunun performansının değişeceğini göz önünde bulundurmalı. Yani ray tracing destekli Elden Ring için minimum sistem gereksinimlerinin arttığını belirtmek gerekiyor.

Elden Ring'de ray tracing'i denemek için istenen sistem gereksinimleri.

Minimum

İşlemci: Intel Core i5-10600K veya AMD Ryzen 5 3600XT

RAM: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, 8 GB veya AMD Radeon RX 6700 XT, 12 GB

Önerilen grafik ayarları: 1080p – Düşük – Düşük Ray Tracing

Önerilen

İşlemci: Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7 3800XT

RAM: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti, 8 GB or AMD Radeon RX 6900 XT, 16 GB

Önerilen grafik ayarları: 1080p – Yüksek – Yüksek Ray Tracing

Güncelleme ayrıca oyundaki görülmüş birkaç hatayı, oynanış sorunlarını ve oyun deneyimini daha akıcı hale getirecek genel PVP dengesini düzeltiyor. Tüm sürüm notları için bu bağlantıya gidebilirsiniz.

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