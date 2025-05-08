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BBC

Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engellendi

Ekrem İmamoğlu'nun X Hesabına Erişim Engellendi
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Haberler
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, engeli eleştirerek siyasete müdahale olduğunu savundu.

Tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.

İmamoğlu'nun yaklaşık 10 milyon takipçisi olan @ekrem_imamoglu hesabına gidenler, yasal talep doğrultusunda hesabın engellendiği mesajını görüyor.

Silivri'deki Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu adına sıkça sosyal medya hesabından paylaşımlar yapılıyordu.

CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri hesabın engellenmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın X hesabından yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu X hesabına Türkiye'den erişimi engellediler. Tıpkı Beyazıt meydanına aydınlatma cihazlarını sokmayarak alanı karanlıkta bırakabileceklerini sandıkları gibi. Yarın Başkan'ın milyonlarca x hesabı olur. Kitabınızda mertlik yazmaz, o çoktan belli oldu. Yazıklar olsun'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, "Korkunun ecele faydası yok. Siz sansürle susturmaya çalıştıkça biz daha da büyüyeceğiz" dedi ve profil fotoğrafını erişim engeli sayfasıyla değiştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da kararın siyasete müdahale olduğunu savundu.

X, yerel otoritelerden gelen talepler doğrultusunda zaman zaman hesap engellemelerine gidiyor.

Platformun hesapların engellenmesiyle ilgili açıklayıcı sayfasında, yetkili bir kuruluştan "geçerli ve uygun" bir talep alınması durumunda, belirli içeriklere erişimi engelli getirilebildiği belirtiliyor.

Bu engellemeler, talebin gittiği ülkelerle sınırlı oluyor.

BBC
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