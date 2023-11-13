Ekim Ayının En Hızlı Apple Cihazları Belli Oldu

Apple, eylülün başında düzenlediği etkinlikte iPhone 15 serisi dahil en yeni ürünlerini piyasaya sürdü. AnTuTu'ya göre ekim ayının globaldeki en hızlı Apple cihazı 2 milyon 145 bin 348 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. İşte en hızlı Apple cihazlar listesi!

Apple, eylülün başında düzenlediği etkinlikte iPhone 15 serisi dahil en yeni ürünlerini piyasaya sürdü. Bu bağlamda şirketin ürün yelpazesi genişledi ve hatta AnTuTu gibi platformlar tarafından her ay yayınlanan raporlarda da önemli değişiklikler meydana geldi. Peki an itibariyle üreticinin globalde en hızlı cihazları hangileri? İşte en hızlı Apple cihazlar listesi!

Ekim ayının en hızlı Apple cihazlar listesi (Global)

Kullanıcıların ne çok merak ettiği konu doğal olarak iPhone 15 serisinin nasıl bir performans göstereceği oldu. Hatta standart ve Pro modellerin farklı işlemcilerden güç alması akıllardaki soru işaretlerini daha da artırdı.

AnTuTu'ya göre ekim ayının globaldeki en hızlı Apple cihazı 2 milyon 145 bin 348 puanla 12.9 inç iPad Pro 6 oldu. Son dönemde zirveye adeta demir atan tableti 2 milyon 7 bin 816 puanla kardeşi 11 inç iPad Pro 4 takip etti.

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Listenin üçüncü sırasında da geçtiğimiz aylara damga vuran ve uzun süre zirveden inmeyen 12.9 inç iPad Pro 5 yer alıyor. 1 milyon 851 bin 927 puan alan cihazın ardından 1 milyon 766 bin 49 puanla 11 inç iPad Pro 3 geliyor.

iPhone 15 Pro'ların an itibariyle en güç mobil işlemcilerden birisi Apple A17 Pro'dan güç aldığını belirtelim. iPhone 15 Pro altıncı, 15 Pro Max ise yedinci sırada kullanıcıların karşısına çıkıyorlar.

Ekim ayının globaldeki en hızlı Apple cihazları tam listesi:

iPad Pro 6 (12.9 inç) – 2 milyon 145 bin 348

iPad Pro 3 (11 inç) – 1 milyon 851 bin 927

iPad Pro 5 (12.9 inç) – 1 milyon 851 bin 927

iPad Pro 3 (11 inç) – 1 milyon 766 bin 49

iPad Air 5 – 1 milyon 703 bin 94 puan

iPhone 15 Pro – 1 milyon 544 bin 724 puan

iPhone 15 Pro Max – 1 milyon 516 bin 730 puan

iPhone 14 Pro – 1 milyon 448 bin 837 puan

iPhone 14 Pro Max – 1 milyon 442 bin 590 puan

iPhone 15 Plus – 1 milyon 404 bin 424 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi Apple cihazı kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın