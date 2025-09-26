Ege Üniversitesi'nden Karbondioksit Projesi: Sürdürülebilir Ürünler İçin Yeni Yöntemler

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) hazırlanan projeyle, sanayi tesislerindeki karbondioksitin havaya salınmadan tutulması ve biyokütle, biyoyakıt ve biyoplastik gibi katma değerli ürünlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuri Azbar'ın yürütücülüğünde, sanayi tesislerinden çıkan karbondioksitin havaya salınmadan tutulması ve bunun yeniden değerlendirilmesiyle ilgili proje hazırlandı.

İklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması ve biyokütle, biyoyakıt ve biyoplastik gibi katma değeri yüksek ürünler elde edilmesi amaçlanan proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Nuri Azbar, çalışmanın Türkiye'nin "Yeşil Mutabakat" kapsamındaki karbon azaltma hedefleriyle uyumlu olduğunu belirtti.

Çalışmanın hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlayacak sürdürülebilir bir çözüm olduğunu ifade eden Azbar, şunları kaydetti:

"Proje, sanayi baca gazlarından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak amacıyla geliştirilen immobilize mikroalg fotobiyoreaktör sistemi ile öne çıkıyor. Bu özgün yöntem sayesinde, klasik süspansiyon kültürlerine göre birim hacimde çok daha yüksek karbon yakalama kapasitesi elde edilmesi hedefleniyor. Çalışmada model organizma olarak seçilen mikroalgler, özel yüzeylere tutundurularak sanayi kaynaklı karbondioksit gazlarını etkili şekilde yakalayacak. Böylece hem iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanacak hem de elde edilen biyokütle, biyoyakıt ve biyoplastik gibi katma değerli ürünlere dönüştürülebilecek."

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da projeyi yürüten akademisyenleri tebrik ederek, başarı diledi.