Ege Üniversitesi'nde Plastik Kirliliği Araştırması

Ege Üniversitesi'nde (EÜ) geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulunan projeyle topraktaki plastik kirliliğinin artan seviyelerinin insan sağlığı üzerindeki etkileri araştırılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Banu Yoho'nun yürütücülüğünü yaptığı "Topraktan Bitkiye Nanoplastik Alınımı: Py-GC-MS ile Kantifikasyonu ve PET Görüntüleme ile Görselleştirilmesi" projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Projeyle dünya topraklarındaki plastik kirliliğinin artan seviyelerinin bitkiler aracılığıyla insan sağlığı üzerindeki gelecekteki etkilerini değerlendirme konusunda veriler elde edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yoho, her yıl yaklaşık 4,4 milyon ton tarımsal plastik malç film kirliliğinin tarım topraklarına karıştığını belirtti.

Küresel plastik atıklarının yüzde 32'sinin toprak veya ekosistemlere girdiğini ifade eden Yoho, bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 400 artmasının öngörüldüğünü aktardı.

Yoho, projeyle gerçekçi bitki yetiştirme koşullarında veriler üreteceklerini, topraktan bitkilere nanoplastik taşınımına ilişkin bulgulara ulaşacaklarını ifade etti.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da tarımsal üretimdeki plastik kirliliği konusunda önemli veriler ortaya koyacak olan projeyi hayata geçiren Yoho'ya teşekkür etti.