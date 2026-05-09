Erzincan'da 'Ergan Dağı Teknoloji Festivali' düzenlendi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) IEEE Topluluğu tarafından düzenlenen "EBYÜ IEEE Days-Ergan Dağı Teknoloji Festivali" başladı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ndeki festivalde, çevre illerden gelen üniversite öğrencileri kurulan stantlarda teknoloji alanında yaptıkları çalışmalarını sergiledi.

Festivalin açılışında konuşan IEEE Kulüp Danışmanı ve etkinlik koordinatörü Prof. Dr. Naim Süleyman Tınğ, teknolojiyle gençliği aynı atmosferde buluşturdukları özel bir organizasyon yaptıklarını söyledi.

Tınğ, Erzincan Valiliği ile üniversite arasında imzalanan stratejik işbirliği ve AR-GE protokolü ile bir vizyon ortaya konulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu vizyon, Ergan Dağı'nı yalnızca mekanik bir spor sahası değil, aynı zamanda kış bilimleri, teknoloji ve inovasyon alanında da uluslararası ölçekte söz sahibi olabilecek bir merkez haline getirmeyi hedeflemektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz IEEE Days-Ergan Dağı Teknoloji Festivali de bu büyük vizyonun ilk somut adımlarından biridir. Çünkü bizler Ergan Dağı'nın yalnızca turizm faaliyetlerinin yürütüldüğü bir alan olarak değil, teknolojinin geliştirildiği, test edildiği, gençlerin proje ürettiği ve akademik çalışmaların sahaya dönüştüğü yaşayan bir teknoloji ekosistemi olmasını hedefliyor ve arzuluyoruz. Hedeflenen çalışmalarımız arasında yapay zeka destekli akıllı pist yönetim sistemleri, erken çığ ve kaza uyarı sistemleri, doğaya entegre yenilenebilir enerji uygulamaları ve sahada test edilecek yeni nesil kış turizm teknolojileri bulunmaktadır."

Ergan Dağı Sıra Dışı Sporlar Merkezi Genel Müdürü Ömer Sönmez ise festivalin, kentin kış turizmi endüstrileri ve teknolojileri alanında bir atılım yapmasının önünün açılması için önemli olduğunu anlattı.

Etkinlik kapsamında savunma sanayisi ve teknoloji alanının temsilcilerinin katılımıyla teknolojik gelişmelerin ele alındığı oturumlar düzenleniyor.

Festival, yarın yapılacak oturumlarla sona erecek.