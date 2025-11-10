Haberler

e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar, "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor. Sistemdeki yoğunluğun 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru nedeniyle yaşandığı tahmin ediliyor.

  • E-Devlet Kapısı'nda teknik aksaklık nedeniyle kullanıcılar 'Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz' uyarısıyla karşılaşıyor.
  • Teknik aksaklığın nedeni 500 bin sosyal konut projesine yoğun başvuru olarak tahmin ediliyor.
  • Başvuru ekranına aynı anda on binlerce vatandaşın giriş yapması sistemde geçici yavaşlamaya neden oldu.

E-devlet Kapısı üzerinden giriş yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

NEDENİ SOSYAL KONUT PROJESİ

Kullanıcılar sisteme erişimde sorun yaşarken, teknik aksaklığın nedeninin "500 bin sosyal konut projesine yoğun başvuru" olduğu tahmin ediliyor. Başvuru ekranına aynı anda on binlerce vatandaşın giriş yapması, sistemde geçici yavaşlamaya neden oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlara işlemlerini daha sonraki saatlerde tekrar denemeleri öneriliyor.

İşte e-Devlet'e girmek isteyenlerin karşılaştığı o ekran;

e-Devlet'e neden giriş yapılamıyor?

KİMLİK NUMARALARININ SON RAKAMINA GÖRE BAŞVURULAR ALINACAK

Öte yandan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru sürecine ilişkin video paylaştı. Paylaşıma göre e-Devlet başvurularında oluşabilecek sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvurular alınacak.

Projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka başvuruları da 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Teknoloji
İstinaf mahkemesinden eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy adli kontrol kararı

Sadece 21 gün hapis yattı! Eski cumhurbaşkanı için sürpriz karar
TFF bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini açıklayacak

TFF bahis skandalına karışan futbolcuların isimlerini açıklıyor
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti

Yıllardır bunu yapan yok! Kerem, Süper Lig tarihine geçti
Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden! Saat tam 09.05'te çekildi

Günün simge fotoğrafı serhat şehrimizden
Cemre Baysel'den yeni aşk hamlesi! Ünlü pilotla görüntülendi

Yeni aşk hamlesi! Bu kez yanındaki isim şaşırttı
Cumhurbaşkanlığı, infial yaratan 10 Kasım iddiasını yalanladı

10 Kasım iddiası infial yarattı, Cumhurbaşkanlığından jet yanıt geldi
Erman Toroğlu, canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu

Canlı yayında Atatürk'ten bahsederken ağzını bozdu
KKTC'nin yeni lideri, ilk yurt dışı ziyaretini perşembe günü Türkiye'ye yapacak

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak! Tarih belli oldu
Konya'da patlama sesleri panik yarattı! Valilik işin gerçeğini açıkladı

Şehri karıştıran patlama sesleri! Valilikten jet açıklama geldi
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdıran eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

İsrail'i karıştıran tecavüz görüntüsü! Başsavcı hastaneye kaldırıldı
Miss Universe Türkiye Ceren Arslan siyahlara büründü, Atatürk'ün portresiyle yürüdü

Ceren Arslan'dan Tayland'da dikkat çeken 10 Kasım mesajı
500 bin konut projesine başvurular başladı! İşte adım adım yapılacak işlemler

Dev projede beklenen gün geldi! Bu adımı atlayanın başvurusu yanar
Bahis skandalında yeni gelişme! Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi

Süper lig ekibinin başkanı ve 17 hakem hakkında tutuklama talebi
Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor

Çimentonun 200 yıllık üretim teknolojisi değişiyor
title