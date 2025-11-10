e-Devlet kilitlendi! Tüm kullanıcılar aynı mesajla karşılaşıyor

E-devlet Kapısı üzerinden giriş yapmak isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren "Sistemde yaşanan bir teknik aksaklık nedeni ile işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" uyarısıyla karşılaşıyor.

NEDENİ SOSYAL KONUT PROJESİ

Kullanıcılar sisteme erişimde sorun yaşarken, teknik aksaklığın nedeninin "500 bin sosyal konut projesine yoğun başvuru" olduğu tahmin ediliyor. Başvuru ekranına aynı anda on binlerce vatandaşın giriş yapması, sistemde geçici yavaşlamaya neden oldu.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Yetkililerden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, vatandaşlara işlemlerini daha sonraki saatlerde tekrar denemeleri öneriliyor.

İşte e-Devlet'e girmek isteyenlerin karşılaştığı o ekran;

KİMLİK NUMARALARININ SON RAKAMINA GÖRE BAŞVURULAR ALINACAK

Öte yandan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi"nin başvuru sürecine ilişkin video paylaştı. Paylaşıma göre e-Devlet başvurularında oluşabilecek sistemsel yoğunluğu azaltmak için yalnızca kampanyanın ilk haftasında T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre başvurular alınacak.

Projeye Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka başvuruları da 19 Aralık'ta sona erecek. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.