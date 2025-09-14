Dr. Işıl Boy Ergül: Yapay zeka, öğretmenin yerini alamaz

Programın başında eğitimde yapay zeka kullanımına değinen Dr. Ergül, teknolojinin tek başına yeterli olmadığını ifade etti. "Yapay zekanın eğitimde tek başına hiçbir boşluğu doldurabileceğini sanmıyorum" diyen Ergül, öğretmenin rehberliğinin her zaman ön planda olması gerektiğinin altını çizdi.

"ÖĞRETMENİN YERİNİ ALAMAZ"

ChatGPT ve benzeri sistemlere dair deneyimlerden örnekler veren Ergül, kullanıcıların büyük bir kısmının arattıkları bilgileri hatırlamadığına dikkat çekti. Yapay zekanın manipülasyona açık olduğunu belirten Ergül, "Yapay zeka, öğretmenin yerini alamayacak" diyerek insan faktörünün önemini vurguladı.

"KONTROL BİZDE OLMALI"

Güvenlik ve bilinçli kullanım konularına da değinen Ergül, yapay zekayla çalışırken kullanıcıların ayarlarını kontrol etmelerinin kritik olduğunu söyledi. "Yapay zeka kullanırken kontrol hep bizde olsun" çağrısında bulunan Ergül, teknolojiyi doğru yönetmenin eğitimde fırsata dönüşeceğini ifade etti.