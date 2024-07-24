Dr. Ekrem Teymur, Smart Talks'ta 'Yapay zeka ve geleceğimiz'i anlatacak

Yapay zeka nedir? Kazandırdıkları, kaybettirdikleri nelerdir? Geleceğimize etkisi nasıl olacak? Merak edilen tüm bu sorular Smart Talks'ta yanıt bulacak.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen Smart Talks, 27 Temmuz Cumartesi saat 17.00'de başlayacak. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı ve Keltis Yapay Zeka A.Ş. CEO'su Dr. Ekrem Teymur panelde konuşmacı olarak yer alacak.

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