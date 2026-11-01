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Dr. Ejder Sözen’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel ödül

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Dr. Ejder Sözen’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özel ödül
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Muğla’nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi’nde aile hekimi olarak görev yapan, yetiştirdiği dünya ve Avrupa şampiyonu okçularla adından söz ettiren Dr.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bencik Mahallesi'nde aile hekimi olarak görev yapan, yetiştirdiği dünya ve Avrupa şampiyonu okçularla adından söz ettiren Dr. Ejder Sözen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında Özel Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

Sağlık, spor ve toplumsal gelişim alanlarında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Dr. Ejder Sözen'e ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Yatağan'da aile hekimliği görevini sürdüren Sözen, aynı zamanda yetiştirdiği başarılı okçularla Türk sporuna önemli katkılar sağlıyor. Sözen'in yetiştirdiği sporcular, ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'yi temsil ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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