Haberler

Dolandırıcıların yeni oyunu! Görüntülü aramaya cevap verdiğiniz an hayatınız kararabilir

Dolandırıcıların yeni oyunu! Görüntülü aramaya cevap verdiğiniz an hayatınız kararabilir
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Telefon dolandırıcıları ve şantaj çeteleri, son dönemde görüntülü arama üzerinden vatandaşları tuzağa çekiyor. Aramayı yanıtlayan kişi ekranda çocuklara ait cinsel içerikli bir görüntüyle karşılaşıyor. Dolandırıcılar ise mağdurun yüzüyle birlikte ekran görüntüsü alıp şantaj yapıyor. Uzmanlar, bilinmeyen numaralardan gelen görüntülü aramaların kesinlikle açılmaması konusunda uyarıyor.

Dolandırıcıların son dönemde başvurduğu yeni yöntem, görüntülü arama üzerinden işlenen cinsel istismar şantajı oldu. Mağdurlar, genellikle yurt dışı kaynaklı numaralardan gelen görüntülü çağrılarla tuzağa çekiliyor.

SİZİN GÖRÜNTÜNÜZLE EKRAN KAYDI ALIYORLAR

Aramayı yanıtlayan kişi, ekranda çocuklara ait cinsel içerikli bir görüntüyle karşılaşıyor. Dolandırıcılar, bu görüntü sırasında mağdurun yüzünü ekran görüntüsüyle kaydediyor.

ŞANTAJ YAPIP PARA İSTİYORLAR

Şüpheliler, elde ettikleri görüntüleri kullanarak mağduru uzun süreli bir görüşme yapmış gibi gösteriyor ve kişinin ailesi ya da yakın çevresine göndermekle tehdit ediyor. Bu yöntemle mağdurlar üzerinde baskı kurularak para talep ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Star'ın haberine göre; Bilişim Uzmanı Osman Demircan, özellikle yurt dışı veya tanınmayan numaralardan gelen görüntülü çağrıların hiçbir şekilde açılmaması gerektiğine dikkat çekti. Demircan, bu tür aramaların başta Nijerya olmak üzere birçok farklı ülkeden yapıldığını belirtti.

"MAĞDURUN DERHAL POLİSE BAŞVURMASI GEREKİR"

Olası bir mağduriyet durumunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Demircan, şu çağrıda bulundu:

"Mağdur olan kişinin elindeki ekran görüntüleriyle birlikte derhal polise başvurması gerekir. Hukuki süreci başlatıp ilk adımı sizin atmanız, mağduriyetinizi ve haklılığınızı ortaya koyan en önemli unsur olacaktır."

Çağla Taşçı
Haberler.com / Teknoloji
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'vatandaşlık maaşı' için tarih verdi

Vatandaşlık maaşı geliyor! Erdoğan'ın yardımcısı Meclis'te tarih verdi
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Türkiye bu olayı konuşuyor! İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri

İşte 3 gün boyunca toprakta gömülü kalan çocuğun ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Otomobil devinden kritik Türkiye adımı! Vatandaşlar isteyecek onlar yapacak

Otomobil devinden bomba Türkiye hamlesi! Halk isteyecek onlar yapacak
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Osimhen, Monaco maçında tarihi rekora koşuyor

Alarmları kurun! Bu akşam tek başına tarih yazabilir
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil

Ünlü şarkıcı, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor? Gündem olan iddiaya resmi yanıt

İsmi bile belliydi! İstanbul'a yeni bir ilçe mi geliyor?
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar

2 yıldız futbolcu neden tutuklandı? İşte bahis oynanan maçlar
İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! Kar kalınlığı 18 santime ulaştı

İstanbul'un yanı başında göz gözü görmüyor! 18 santime ulaştı
Denize ateş edip 'Ses terapisi' notuyla paylaşan şahıs için ekipler harekete geçti

Skandal "Ses terapisi" paylaşımı sonrası ekipler harekete geçti
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi

Metehan'ın bir itirafı, Galatasaray'da ortalığı karıştıracak
Beşiktaş'ın isyan ettiği pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü hakemler tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Adeta eridi: İşte 9 aydır cezaevinde olan Ekrem İmamoğlu'nun son hali

İşte 9 aydır cezaevinde olan İmamoğlu'nun son hali
title