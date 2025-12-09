Dolandırıcıların yeni oyunu! Görüntülü aramaya cevap verdiğiniz an hayatınız kararabilir

Dolandırıcıların son dönemde başvurduğu yeni yöntem, görüntülü arama üzerinden işlenen cinsel istismar şantajı oldu. Mağdurlar, genellikle yurt dışı kaynaklı numaralardan gelen görüntülü çağrılarla tuzağa çekiliyor.

SİZİN GÖRÜNTÜNÜZLE EKRAN KAYDI ALIYORLAR

Aramayı yanıtlayan kişi, ekranda çocuklara ait cinsel içerikli bir görüntüyle karşılaşıyor. Dolandırıcılar, bu görüntü sırasında mağdurun yüzünü ekran görüntüsüyle kaydediyor.

ŞANTAJ YAPIP PARA İSTİYORLAR

Şüpheliler, elde ettikleri görüntüleri kullanarak mağduru uzun süreli bir görüşme yapmış gibi gösteriyor ve kişinin ailesi ya da yakın çevresine göndermekle tehdit ediyor. Bu yöntemle mağdurlar üzerinde baskı kurularak para talep ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK UYARI

Star'ın haberine göre; Bilişim Uzmanı Osman Demircan, özellikle yurt dışı veya tanınmayan numaralardan gelen görüntülü çağrıların hiçbir şekilde açılmaması gerektiğine dikkat çekti. Demircan, bu tür aramaların başta Nijerya olmak üzere birçok farklı ülkeden yapıldığını belirtti.

"MAĞDURUN DERHAL POLİSE BAŞVURMASI GEREKİR"

Olası bir mağduriyet durumunda hızlı hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Demircan, şu çağrıda bulundu:

"Mağdur olan kişinin elindeki ekran görüntüleriyle birlikte derhal polise başvurması gerekir. Hukuki süreci başlatıp ilk adımı sizin atmanız, mağduriyetinizi ve haklılığınızı ortaya koyan en önemli unsur olacaktır."