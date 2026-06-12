Diyarbakır'dan Almanya'ya uzanan başarı hikayesi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğan ve daha sonra Almanya'ya giden eğitimci-mühendis Fettah Marankoz, burada yaptığı ve geliştirdiği çalışmalarla önemli ödüller kazanarak ilçenin gururu oldu.

Almanya'nın Hessen eyaletinde görev yapan eğitimci ve mühendis Fettah Marankoz, yıllardır yürüttüğü yenilikçi eğitim projeleriyle öğrencilerini bilim, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında geleceğe hazırlıyor. Rüsselsheim'daki Werner-Heisenberg Meslek Okulunda görev yapan Marankoz, özellikle MINT (Matematik, Bilişim, Fen Bilimleri ve Teknoloji) alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Elektroteknik, bilişim teknolojileri ve yenilenebilir enerji alanlarında eğitim veren Marankoz, öğrencilerini yalnızca teorik bilgiyle değil, gerçek hayatta karşılaşacakları mühendislik problemleriyle de buluşturuyor. Marankoz, robotik sistemlerden akıllı enerji yönetimine, Arduino projelerinden 3D tasarım ve üretime kadar birçok projeye liderlik ediyor. Marankoz, ortaöğretimdeki görevlerinin yanı sıra uzun yıllardır Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde (Hochschule Darmstadt) öğretim görevlisi (Lehrbeauftragter) olarak da görev yapıyor. Marankoz, son yıllarda öğrencileriyle birlikte geliştirdiği projeler çeşitli yarışmalarda önemli ödüller kazandı. Bunlar arasında enerji verimliliği ve iklim koruması temalı çalışmalar öne çıkıyor. 2025 yılında Hessen Eyalet Parlamentosu'nda düzenlenen MINT Fuarı'nda öğrencileriyle birlikte geliştirdiği "Yarının Okulu İçin Akıllı Enerji" Projesi özel ödüle layık görüldü. 2026 yılında ise öğrencileriyle geliştirdiği "Smart Campus WHS – 3 Boyutlu Enerji Dönüşümü Yaşam Laboratuvarı" projesi, Groß-Gerau ilçesinde düzenlenen "Klima im Fokus 2026" yarışmasında birincilik elde ederek büyük ses getirdi.

Bugün elde ettiği başarıların en büyük ödülünün öğrencilerinin başarısı olduğunu söyleyen Marankoz, çalışmalarını yeni projeler, yeni teknolojiler ve yeni nesil mühendisler yetiştirme hedefiyle sürdürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı