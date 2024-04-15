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Disney, Real Steel Filmini Diziye Uyarlıyor

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2011'de vizyona giren ve Disney'in yapımcılığını üstlendiği Real Steel (Çelik Yumruklar), yakın bir gelecekte geçen ve insan boksörlerin yerini robotların aldığı bir dünya tasvir ediyor. Film, seyircilerden aldığı olumlu yorumlar ve sağlam gişe hasılatı ile büyük bir başarı yakaladı.

Disney, Shawn Levy'nin yönettiği bu hit filmin konseptini bir diziye dönüştürmeye karar verdi. Bunun akabinde çalışmalara başladığını açıklayan firma, proje hakkında bir süredir sessiz kalmıştı. Neyse ki Real Steel dizisi ile ilgili heyecan verici yeni bir gelişme yaşandı.

Real Steel dizisi için çalışmalar sürüyor

Collider, Nevada'nın Las Vegas şehrinde düzenlenen CinemaCon etkinliğinde Real Steel dizisinin yönetmeni Shawn Levy ile bir röportaj gerçekleştirdi. Levy, büyük bir merakla beklenen dizi için bir senarist ekibinin yakın zamanda işe alındığını dile getirdi. Buna göre yapım için çalışmaların halen devam ettiğini söyleyebiliriz.

Tahmin edebileceğiniz üzere vizyona girer girmez Disney+ kütüphanesine eklenecek Real Steel dizisi için şimdilik bir tarih mevcut değil. Bu noktada tahminler, önümüzdeki yılları gösteriyor. Sonuç olarak şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

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Filmi büyük ilgiyle karşılanmıştı

Film, 110 milyon dolarlık bir bütçeyle geliştirildi ve dünya genelinde 299.3 milyon dolar hasılat elde etti. Böylelikle yapım, 2011'de en çok hasılat yapan 21. film oldu. Aradan uzun bir süre geçmesinin ardından Kasım 2023'te Netflix kütüphanesine eklenen Real Steel, platformda en çok izlenen filmler sıralamasına adını yazdırmıştı. Yeni dizinin de tıpkı film gibi ilgi görüp görmeyeceğini ise hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Real Steel dizisi için beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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