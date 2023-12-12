Disney Plus, Hideo Kojima'nın belgeselini yayınlayacak

Disney Plus, ünlü oyun tasarımcısı Hideo Kojima hakkında bir belgesel yayınlamaya hazırlanıyor. Belgesel, Kojima'nın oyun stüdyosuna özel erişim ve yaratıcı sürecine perde arkasından bir bakış sunuyor. Çıkış tarihi 2024'ün başlarında planlanıyor.

Disney Plus, efsanevi oyun tasarımcısı Hideo Kojima hakkında, ünlü yaratıcının oyun stüdyosuna özel erişim sunan "Hideo Kojima: Connecting Worlds" adlı bir belgesel yayınlamaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi de belli oldu.

Hideo Kojima belgeseli 2024'ün başlarında, Disney Plus'ta yayınlanacak

Disney Plus yayın hizmetinde 2024'ün başlarında yayınlanması planlanan belgesel, Kojima'nın Death Stranding ve yakın zamanda ortaya çıkan OD projesinin geliştirilmesi sırasındaki yaratıcı sürecine perde arkasından bir bakış sunuyor.

Hideo Kojima, ikonik Metal Gear serisinden yenilikçi Death Stranding ve esrarengiz OD'ye kadar oyun endüstrisine yaptığı katkılarla tanınıyor. "Connecting Worlds" bu yılın başlarında Tribeca Film Festivali'nde prömiyerini yaptı ve Kojima'yı belgeselin fragmanında Guillermo Del Toro tarafından açıkça kullanılan bir terim olan "auteur" (Fransızca 'yaratıcı yazar') olarak konumlandırdı.

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Belgesel, Hideo Kojima 'nın oyun stüdyosuna eşi benzeri görülmemiş bir erişim ve yaratıcı zihnine dair içgörüler sunarken, belgeselin değeri hakkındaki görüşler farklılık gösteriyor. Bazı eleştirmenler belgeselin hayran hizmetine çok fazla eğildiğini savunuyor; Kotaku belgeseli "hayran hizmetinin en kötü türü" olarak tanımlıyor ve Kojima'nın mitolojisini şişirerek kimliğini gizlediğini öne sürüyor. Escapist de aynı fikirde ve filmi Kojima'nın 2019'da çıkan oyunu Death Stranding'in "bir saatlik reklamı" olarak nitelendiriyor.

Belgesel, Kojima'nın kişiliğine dair ipuçları sunsa da (tuhaflığı, titizliği ve filmlere olan tutkusu vurgulanıyor), Kojima'nın benzersiz ve başarılı çalışmalarına katkıda bulunan faktörlere dair sınırlı bir içgörü sağlayarak yüzeysel bir keşif yaptığı için eleştiriliyor.

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Game Awards'da yeni garip oyunu OD'yi duyuran Hideo Kojima'nın bu oyunu ve Death Stranding'i nasıl geliştirdiğini izlemek herkese ilgi çekici gelmeyebilir ancak bir göz atmakta fayda var. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.