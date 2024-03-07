Disney CEO'su Bob Iger, Netflix ile ilgili büyük bir itirafa imza attı

Disney Ceo'su Bob Iger, verdiği son röportajda Netflix ile ilgili büyük bir itirafa imza attı. Teknolojik anlamda halen rakiplerinin gerisinde olduklarını kabul eden Iger, bu nedenle kullanıcıları ellerinde tutabilmek için daha fazla para harcamak zorunda kaldıklarını iddia etti. Disney Plus platformu kısa süre içinde 150 milyon üye sınırını geçmesine rağmen, platformdaki içeriklere büyük yatırım yapan şirket için daha fazlası gerekiyor. İşte tüm detaylar…

Disney, Netflix karşısında geride mi kaldı?

Gerekli teknolojileri ortaya koyabilmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyleyen Iger, pazarlama maliyetlerinin rakiplerine oranla çok daha fazla olduğunu belirtti. Elbette bu maliyet farkı da yayıncılık sektöründe Netflix'e geniş bir hareket kabiliyeti veriyor. CEO ayrıca platformdaki içerik zenginliğinin de önemli bir kriter olduğunu belirtirken, yeterli çeşitlilikte bir içerik havuzuna sahip olmadıkları takdirde abonelik sürelerinin kısalacağının altını çizdi.

Kendilerine bağlı Hulu ve Star adındaki yayın platformlarının rekabette onları öne geçirebileceğine inandığını söyleyen Iger, kullanıcılara birden fazla platform sunmanın önemine değindi. Bu geniş içerik arzıyla birlikte, abonelik sürelerinin artması bekleniyor. Ek olarak, Disney Plus'ın özellikle genç nesilleri kendine çekebilmek için birtakım kampanyalar yapması da gündemde. Tüm bu gelişmelerin, izleyicilerin yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Disney Netflix'e karşı galip gelebilir mi? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.