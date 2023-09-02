Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TEKNOFEST alanını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TEKNOFEST alanını ziyaret ederek çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Fidan, fotoğraf çekildi ve KIZILELMA'nın önünde fotoğraf çektirdi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST alanını ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TEKNOFEST alanında yerli imkanlarla üretilen savunma sanayi ürünlerini inceledi ve projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Fidan'a, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik etti. Stantlardaki ürünleri inceleyen ve katılımcılardan bilgiler alan Fidan, fotoğraf da çektirdi.