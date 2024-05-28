Dijital medyanın geleceği, Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda tartışıldı! Basın kanununda düzenleme ve sosyal medya çağrısı

Dijital medyanın dünü, bugünü ve yarınının ele alındığı "Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı" Batman'da düzenlendi. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği öncülüğünde düzenlenen çalıştayın moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur yaparken Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da konuşmacı olarak katıldı.

DİJİTAL YAYINCILIK İÇİN DÜZENLEME

Haberler.com Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, dijital medyanın basın iş kanununa tabi tutulduğunu hatırlatarak bunun yeni bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"17- 18 yıl önce çıktığımız bu yolda 10 kişilik bir kadroyla başladık. Belki de şu anda 100'e yakın bir kadromuz var. Herhangi bir kanun ve yasamız yoktu ama kanunlaşmaya gittik. Hala dijital yayıncılığı basın kanununa tabi tutuyorlar. 17 yıldır ben bu konuda öncü olabileceğimizi söylüyorum. Gerek yasalarımızla gerek çalışmalarımızla öncü olabiliriz.

"SOSYAL MEDYA ÖNCÜLÜĞÜNDE CAZİBE MERKEZİ OLABİLİRİZ"

Yabancı kaynaklı pek çok sosyal medya platformu olduğunu ifade eden ve bu mecralarda çok fazla bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Teymur,"Dış sosyal medya platformlarının etkisinde kalıyoruz. X denilen mecrada milyonlarca dezenformasyon oluyor ve binlerce kişi bunu paylaşıyor net bir bilgi olmadan. Diledikleri gibi manipüle edebiliyorlar. Kendi koydukları kurallar çerçevesinde belirliyorlar her şeyi. Bunu bir yasal çerçeveye oturtmak gerekiyor. Ticaret bile sosyal medyaya taşındı. Şu anda en büyük ticaret merkezi neresidir? diye soranız Instagram derim. Bunu hesap verebilir bir çerçeveye oturtmak gerekiyor herkes açısından. Bu nedenle hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bu basınla birlikte tüm milletin sorumluluğundadır. Biz bu şekilde bir cazibe merkezi olabiliriz." sözlerini kullandı.