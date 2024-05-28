Üye Girişi
Haberler

Dijital medyanın geleceği, Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı'nda tartışıldı! Basın kanununda düzenleme ve sosyal medya çağrısı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da düzenlenen "Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı"nda dijital medyanın dünü, bugünü ve yarınının ele alındı. Düzenlenen çalıştayda Haberler.com Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, dijital medyanın basın iş kanununa tabi tutulduğunu hatırlatarak bunun yeni bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Teymur, sosyal medya platformlarında bilgi kirliliğinin olduğunu ve bu durumun önlenebilmesi içinyasal bir çerçeveye oturtulması gerektiğini belirtti.

Dijital medyanın dünü, bugünü ve yarınının ele alındığı "Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı" Batman'da düzenlendi. Türkiye İnternet Gazetecileri Derneği öncülüğünde düzenlenen çalıştayın moderatörlüğünü Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur yaparken Haberler.com ve Sondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur da konuşmacı olarak katıldı.

DİJİTAL YAYINCILIK İÇİN DÜZENLEME

Haberler.com Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, dijital medyanın basın iş kanununa tabi tutulduğunu hatırlatarak bunun yeni bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"17- 18 yıl önce çıktığımız bu yolda 10 kişilik bir kadroyla başladık. Belki de şu anda 100'e yakın bir kadromuz var. Herhangi bir kanun ve yasamız yoktu ama kanunlaşmaya gittik. Hala dijital yayıncılığı basın kanununa tabi tutuyorlar. 17 yıldır ben bu konuda öncü olabileceğimizi söylüyorum. Gerek yasalarımızla gerek çalışmalarımızla öncü olabiliriz.

"SOSYAL MEDYA ÖNCÜLÜĞÜNDE CAZİBE MERKEZİ OLABİLİRİZ"

Yabancı kaynaklı pek çok sosyal medya platformu olduğunu ifade eden ve bu mecralarda çok fazla bilgi kirliliği olduğunu söyleyen Teymur,"Dış sosyal medya platformlarının etkisinde kalıyoruz. X denilen mecrada milyonlarca dezenformasyon oluyor ve binlerce kişi bunu paylaşıyor net bir bilgi olmadan. Diledikleri gibi manipüle edebiliyorlar. Kendi koydukları kurallar çerçevesinde belirliyorlar her şeyi. Bunu bir yasal çerçeveye oturtmak gerekiyor. Ticaret bile sosyal medyaya taşındı. Şu anda en büyük ticaret merkezi neresidir? diye soranız Instagram derim. Bunu hesap verebilir bir çerçeveye oturtmak gerekiyor herkes açısından. Bu nedenle hep beraber çalışmamız gerekiyor. Bu basınla birlikte tüm milletin sorumluluğundadır. Biz bu şekilde bir cazibe merkezi olabiliriz." sözlerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

Bedia Teymur Sosyal Medya Yönetmen Batman Medya Eğitim Teknoloji Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

Bakmadan Geçme

2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - Real Madrid final maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid final maçı şifresiz mi? #9917 Şarkıcı Göksel eski aşkı ile barıştı mı? Göksel'in sevgilisi kim? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2024 - 2025? Yeni eğitim öğretim yılı hangi tarihte başlayacak? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28-29 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! OKAN BURUK MAAŞI NE KADAR? Okan Buruk'un yeni maaşı ne kadar oldu, kaç TL? EURO 2024 ne zaman başlayacak? Euro 2024 A Milli Takım maç takvimi! #9917 Fenerbahçe'de ayrılacak futbolcular! 11 futbolcu takımdan ayrılıyor Ali Koç takımın yarısını gönderiyor! Fenerbahçe'den ayrılacak isimler kim? Çinli sosyal medya fenomeni Wang neden men edildi? Çinli fenomen neden platformlardan men edildi, ne oldu? 29 Mayıs Çarşamba 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 29 Mayıs burç yorumları nedir? KUŞADASI ŞEZLONG VE ŞEMSİYELER BEDAVA MI? Şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz mi olacak? Çinli bilim insanları sahte Ebola virüsü geliştirdi! Ebola virüsü nedir? #128137 CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Mayıs günün maçları nereden izlenir? 29 Mayıs İstanbul'un fethi mesajları 2024! 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethi ile ilgili sözler
Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde

Ekonomide taşlar yerine oturuyor! Türkiye'nin risk primi son 4 yılın en düşük seviyesinde
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title