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Deskar Teknik ve NM Fire'dan İstanbul'da Yangın Güvenliği Zirvesi'nde buluştu

Deskar Teknik ve NM Fire'dan İstanbul'da Yangın Güvenliği Zirvesi'nde buluştu
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Deskar Teknik ve NM Fire, İstanbul'un prestijli otellerinden Swissotel'de düzenlenen 'Hayatları Koruma, Medeniyeti Miras Alma' temalı yangın güvenliği zirvesinde bir araya geldi. Etkinlik, Türkiye'nin dört bir yanından gelen projeci, danışman, yatırımcı, inşaat firmaları ile alanında uzman üst düzey itfaiye yetkililerini bir araya getirdi.

Deskar Teknik, küresel vizyonları doğrultusunda önemli bir etkinliğe imza attı. 'Hayatları Koruma, Medeniyeti Miras Alma' temasıyla düzenlenen yangın güvenliği zirvesi, İstanbul'un prestijli otellerinden Swissotel'de gerçekleştirildi. Avrupa ve Asya'nın birleşim noktasında, Boğaz'ın muazzam manzarası eşliğinde yapılan etkinlik, sektördeki en güçlü ve önemli firmalarından NM Fire'ın iş birliğinde gerçekleştirildi. Bu özel lansmanda, Deskar Teknik ve NM Fire, yangın güvenliği alanındaki liderliklerini ve ortak başarılarını bir arada kutladılar.

Deskar Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sabri Kargün'ün evsahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen projeci, danışman, yatırımcı, inşaat firmaları ile alanında uzman üst düzey itfaiye yetkilileri bir araya geldi. Modern ve yeni teknolojik yangın pompa sistemleri üzerine değerli fikirlerin paylaşıldığı bu zirve, sektöre dair yeni perspektifler kazandırırken, güvenlik ve sürdürülebilirlik anlayışını zirveye taşıdı.

Deskar Teknik ve NM Fire'dan İstanbul'da Yangın Güvenliği Zirvesi'nde buluştu

GÜVENLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN KÜRESEL VİZYON

Deskar Teknik ve NM Fire, yalnızca bugünün projelerine değil, aynı zamanda kültürel mirası ve endüstriyel güvenliği bir arada koruyacak çözümler üretmeye devam ediyor. Bu iş birliği, her alanda ve her projede dayanıklılığı ve güvenliği ön planda tutarak, geleceğin büyük projelerinde yer almayı hedefliyor.

İstanbul'daki bu etkinlik, her iki şirketin küresel çapta ses getiren projelere olan kararlılığını ve sektördeki liderliklerini bir kez daha kanıtladı. Sabri Kargün ve ChunGuang Tong'un önderliğinde, güçlü iş birliği anlayışıyla hareket eden Deskar Teknik ve NM Fire, sektördeki tüm paydaşlarla birlikte, geleceğin güvenli ve sürdürülebilir projelerini şekillendirmeye devam ediyor.

Deskar Teknik ve NM Fire'dan İstanbul'da Yangın Güvenliği Zirvesi'nde buluştu

DESKAR TEKNİK: NM FIRE'IN TÜRKİYE'NİN TEK YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Deskar Teknik, güvenlik çözümleri alanında sektördeki liderliğini sürdürürken, aynı zamanda NM Fire'ın Türkiye'deki tek yetkili ve tam yetkili distribütörü olarak önemli bir rol üstleniyor. Deskar Teknik'in başarılı organizasyonu ve Sabri Kargün'ün vizyoner liderliği, firmanın sektördeki başarısını pekiştiriyor.

Etkinlikte en önemli konuşmayı yapan isimlerden biri, NM Fire Avrupa ve Orta Doğu Satış Müdürü Sayın ChunGuang Tong oldu. Sayın Tong, sektördeki yeni gelişmeler ve yangın güvenliği sistemlerindeki en son yenilikler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Çin'den Türkiye'ye gelerek, global pazarda lider konumda olan NM Fire'ın yangın güvenliği alanındaki yenilikçi çözümlerini ve uygulama stratejilerini paylaştı. Bu zirve, sektördeki önemli kişileri bir araya getirerek iş birliğinin gücünü bir kez daha gösterdi.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Teknoloji
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