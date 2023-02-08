Depremzede yakınları e-Nabız'dan bilgi alabilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkım sonrası arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Bu faaliyetler sonucunda hastanelere kaldırılan depremzedelere ilişkin bilgilendirme ise e-Nabız üzerinden yapılacak. Depreme maruz kalmış yakınlarınızın sağlık durumlarını bu hizmet üzerinden öğrenebileceksiniz.

Depremden kurtarılan kişilerin sağlık durumu e-Nabız'a işlenecek

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bölgedeki hastanelere kaldırılan depremzedelerin bilgilendirmesi ise e-Nabız platformu üzerinden yapılacak. e-Nabız'dan anne, baba, eş, kardeş ve çocuk gibi yakınlarınızın afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel durumunu kontrol edebilirsiniz.

Deprem sonrası ilk kontrol için e-Nabız "Doğal Afet Bilgilendirme" alanını kullanabilirsiniz. Ancak Depremlerin 10 ili etkilediğini ve binlerce yaralının olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Bundan dolayı hastanelere kaldırılan kişilerin detaylı bilgisi için sağlık kuruluşundan teyit almanızda fayda var.

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Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerle ilişkili olarak yakınlarınızın sağlık durumu ve bulunduğu sağlık kuruluşu hakkında bilgi almanız amacıyla e-Nabız profilinize Doğal Afet Bilgilendirme alanı eklenmiştir. Söz konusu alan ile yakınlarınızın (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) afetle ilişkili sağlık durumlarına dair genel bilgilendirme yapılması hedeflenmektedir.

Yakınınızın sağlık durumu hakkında e-Nabız üzerinden sunulan bu bilgiler kesin olmayıp tüm sağlık personelinin ve vatandaşlarımızın seferber olduğu bu süreçte bilgi akışını sağlamak amacıyla tarafınızla paylaşılmaktadır. Yakınlarınızın sağlık durumuna ilişkin bilgileri ilgili sağlık kuruluşundan teyit etmeniz rica olunur."

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