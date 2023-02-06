Deprem bölgelerindeki geçici barınma merkezleri açıklandı!

Deprem dolayısıyla evlerini terk eden ve sokakta kalan vatandaşlar için geçici barınma merkezleri duyuruldu.

Bugün sabah saatlerinde ve gün içinde Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Diyarbakır, Malatya ve Şanlıurfa dahil olmak 10 ilde etkisini gösteren depremlerin yankıları sürüyor. Son açıklanan verilere göre yüzlerce ölü ve binlerce yaralı var ve maalesef her dakika bu sayılar artmaya devam ediyor. Depremden etkilenen şehirlerde kapsamlı arama kurtarma yürütülürken, kısa bir süre önce geçici barınma merkezleri açıklandı.

Deprem bölgelerindeki geçici barınma merkezleri listesi

Deprem dolayısıyla evlerini terk eden ve sokakta kalan vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kısa bir süre önce duyuruldu. 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle kurulan geçici barınma merkezlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

İşte deprem bölgesindeki geçici barınma merkezleri:

Kahramanmaraş – Merkez Konteynerkent

Malatya – Beydağı Konteynerkent

Adıyaman – Merkez Çadırkenti

Şanlıurfa – Ceylanpınar Çadırkenti, Akçakale Çadırkenti, Harran Konteynerkent, Suruç Çadırkenti

Gaziantep – İslahiye Çadırkenti, Karkamış Çadırkenti, Nizip 1 Çadırkenti, Nizip 2 Konteynerkent

Kilis – Öncüpınar Konteynerkent, Elbeyli Beşiriye Konteynerkent

Hatay – Altınözü Konteynerkent, Yayladağı Konteynerkent, Apaydın Konteynerkent, Güveççi Çadırkenti

Adana – Sarıçam Konteynerkent

Osmaniye – Cevdetiye Konteynerkent, Düziçi Konteynerkent

Mardin – Midyat Çadırkenti

Cumhurbaşkanı açıkladı! 7 günlük milli yas ilan edildi

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde görülen depreme ilişkin yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 günlük yas ilanı kararını imzaladığını duyurdu. Buna göre, bayrakların 12 Şubat 2023'e kadar yarıya çekileceği bildirildi.

Erdoğan'ın imzaladığı kararda, "6 Şubat 203 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

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