Demir Export, yapay zeka destekli köpük analiz algoritması projesiyle TÜBİTAK ARDEB 1001'den destek aldı

Demir Export ekibi tarafından geliştirilen 'Flotasyon Devrelerinde Yapay Zeka Destekli Köpük Analiz Algoritmasının Geliştirilmesi ve Tesis Ölçekli Uygulanması' projesi TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında destek almaya hak kazandı. Proje, madencilikte dijitalleşmeye yönelik öncü bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Demir Export ekibi tarafından geliştirilen "Flotasyon Devrelerinde Yapay Zeka Destekli Köpük Analiz Algoritmasının Geliştirilmesi ve Tesis Ölçekli Uygulanması" projesi TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında destek almaya hak kazandı.

Demir Export'tan yapılan açıklamaya göre, madencilikte dijitalleşme ve kaynakları verimli kullanma odağında çalışmalarını sürdüren şirket, AR-GE çalışmalarının merkezine bunlarla beraber yapay zeka uygulamalarını alıyor ve projelerini bu eksen etrafında geliştiriyor.

Bu kapsamda, uzun soluklu bir çalışmanın sonunda, bütünüyle Demir Export Proje ve AR-GE ekipleri tarafından geliştirilen "Flotasyon Devrelerinde Yapay Zeka Destekli Köpük Analiz Algoritmasının Geliştirilmesi ve Tesis Ölçekli Uygulanması" isimli proje önerisi hazırlandı ve TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında değerlendirilmek üzere sunuldu.

Yapılan değerlendirmeler sonunda proje kabul edilerek çalışmanın TÜBİTAK'ın "Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında hayata geçmesine karar verildi.

Çıktı ve etki odaklı süreç yönetimi etrafında değerlendirilen projenin danışmanlığını Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Öğretim üyelerinden Dr. E. Caner Orhan, yürütücülüğünü Dr. Ahad Harzanak (Demir Export), araştırmacılığını ise Haydar Çınar (Demir Export) ve Dr. Özgür Özcan (Hacettepe Üniversitesi) gerçekleştirecek.

Söz konusu proje 540 bin Türk liralık bütçeye sahip olacak ve çalışma kapsamında bir doktora ve biri de yüksek lisans öğrencisi olmak üzere iki kişilik bursiyer kadrosu açılacak.

Açıklamaya göre, TÜBİTAK ARDEB 1001 kapsamında 1654 başvuru arasında alanında özel sektöre ait desteklenen tek proje niteliğindeki çalışma, madencilikte dijitalleşmeye yönelik öncü proje olarak yerini alacak.