Dell, Alienware 500Hz oyun monitörünü tanıttı. Monitör, 500 Hz ekran tazeleme hızına sahip olup oyunseverlere daha detaylı görüntüler sunuyor. AMD FreeSync Premium özelliğine sahip olan monitör, 12 Eylül 2023'te satışa sunulacak.

Ekran tazeleme hızı başta oyunlar olmak üzere oldukça önemli bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Yüksek ekran tazeleme hızı sayesinde çok daha detaylı görüntülere ulaşabiliyoruz. Teknoloji şirketleri de ürünlerindeki tazeleme hızını her geçen gün artırıyor. Bu konuda en önemli hamlelerden birisi ise Dell'den geldi.

Dell'den 500 Hz ekran tazeleme hızına sahip monitör

Dell, piyasadaki en hızlı tazeleme hızına sahip monitörü tanıttı. Alienware 500Hz oyun monitörü (AW2524HF) sahip olduğu hız aşırtma ile 500 Hz'lik ekran tazeleme hızına ulaşabiliyor. Monitörün standart ekran tazeleme hızı ise 480 Hz olarak açıklandı.

Dell, Alienware 500Hz oyun mnitörünün NVIDIA odaklı versiyonunu ilk kez CES 2023'te sergilemiş ve cihaz inovasyon ödülünü kazanmıştı. Şirket şimdi de AMD FreeSync Premium özelliğine sahip Alienware 500Hz oyun monitörünü (AW2524HF) tanıttı. AMD FreeSync Premium desteğine sahip model, 12 Eylül 2023'te satışa sunulacak. Yeni monitörün satış fiyatı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

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Monitörün 500 Hz yenileme hızı, 0,5 ms tepki süresine eş değer bir hız ortaya koyuyor. Yeni monitör ayrıca AMD FreeSync Premium ve VESA AdaptiveSync sertifikasına sahip olarak öne çıkıyor. Oyunlarda 500Hz yenileme hızından yararlanmak için ise muhtemelen en az AMD Radeon RX 7900 XTX'e ihtiyacınız olduğunu ise hatırlatmakta fayda var.

Alienware 500Hz oyun monitörü (AW2524HF), tamamen ayarlanabilir bir stand, küçük bir altıgen taban ve geri çekilebilir bir kulaklık askısı ile tamamen oyun odaklı tasarımı ile öne çıkıyor. Monitörde ayrıca modlar arasında geçiş yapmak için merkezi bir OSD kumanda kolu da bulunuyor.

Dell, yeni oyun monitörü ile oyunseverlerin kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarmaya hazırlanıyor. Peki siz Alienware 500Hz Gaming Monitor hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.