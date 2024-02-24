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Dead by Daylight Iron Maiden İşbirliği

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Dead by Daylight, Iron Maiden ile işbirliği yaparak oyuna yeni kıyafet koleksiyonu ekledi. Oyuncular, Iron Maiden tişörtleri ve Fear of the Dark şarkısını dinleme imkanına sahip olacaklar.

Dead by Daylight Iron Maiden işbirliği, hiç beklenmeyen bir şekilde karşımıza çıktı. Bir metal grubu ile bir eşli korku oyunu ne şekilde iş birliği yapabilir diye soruyorsanız, gelin hemen işbirliğinin detaylarını anlatalım.

Dead by Daylight Iron Maiden ile işbirliği yaptı

İşbirliği ile oyuna grubun ikonik maskotu Eddie'nin yer aldığı yeni kıyafet koleksiyonu ekleniyor. Eddie'nin yıllar içindeki çeşitli görünümlerinden ilham alınarak oluşturulan bu koleksiyonda, The Dredge, The Doctor, The Deathslinger ve The Oni gibi farklı versiyonları bulunuyor. Oyuncular ayrıca, oyunun orijinal Survivors karakterleri için özel olarak tasarlanmış Iron Maiden tişörtlerine de sahip olacaklar.

Ürün yöneticisi Kirby Taylor, işbirliğini duyururken "Bizim için parçası olması inanılmaz derecede heyecan verici yeni bir işbirliği. Eddie, gerçekten bir ikon ve hangi Katil karakterleri ile eşleştirebileceğimizi görmek gerçekten bir rüya gibiydi. Ayrıca, Survivor karakterlerimizin bazı tişörtlerini giyecek olmaları da harika. Bu iş birliği dahilinde birkaç sürpriz de oyuna ekleyeceğiz, ancak bunu oyuncuların bulması için bırakacağız" diye açıklama yaptı.

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Iron Maiden Koleksiyonu, oyunda satın alınabilir durumda. Bu yeni kozmetik öğelerin yanı sıra koleksiyonu satın alan oyuncular, bu kozmetiklerden herhangi biri ekipmana sahip olduğunda Iron Maiden'ın Fear of the Dark şarkısını dinleyebilecekler.

Dead by Daylight Iron Maiden işbirliği, 12 Mart'ta piyasaya sürülecek olan All Things Wicked güncellemesinin hemen ardından geldi. Bu DLC, tamamen yeni bir hikayeye sahip ve beklendiği gibi karanlık ve ürkütücü görünüyor.

Dilerseniz All Things Wicked ek paketinin bir hayli ürkütücü olan fragmanını da yukarıdan izleyebilirsiniz. Siz işbirliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Fragmanı beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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