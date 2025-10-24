Haberler

Danıştay, Martı'nın Lisans Alma Hakkını Tescilledi

Danıştay, Martı'nın Lisans Alma Hakkını Tescilledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Martı'nın e-ulaşım lisansı, İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi'nin kararının ardından Danıştay tarafından yeniden onaylandı. Martı, dijital ulaşım alanında İstanbul'un bir parçası olma yolunda önemli bir adım attı.

DANIŞTAY kararıyla Martı'nın lisans alma hakkı resmen tescil edildi.

İstanbul 7'nci İdare Mahkemesi daha önce Martı'nın e-ulaşım lisansının şartlarını yerine getirdiğine karar vermişti. Dava Danıştay'a taşınmıştı. Danıştay, kararı sonuçlandı ve Martı'nın lisans alma hakkı resmen tescil edildi.

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, kararla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu kararla birlikte İstanbul'da dijital ulaşımın bir parçası olduğumuz kesinleşti. İlk günün heyecanıyla yürümeye devam ettiğimiz bu yolda, idari konuların son ve en üst mercii olan Danıştay'ın da bizi haklı bulmuş olması son derece gurur verici. Teknoloji ve yenilikle İstanbul'un ulaşımına katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi

CHP'nin kurultay iptali davasında karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti böyle anlattı
3 gündür her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Her yerde aranıyordu! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Trump 'Yakında kara operasyonu olacak' dedi, Venezuela 72 saatlik tatbikat başlattı

Trump'ın "Kara harekatı başlatacağız" dediği ülkeden karşı hamle geldi
Bodrum açıklarında tekne battı, yedi göçmen öldü

Bodrum açıklarında can pazarı! Tekne battı, çok sayıda ölü var
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu

Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! 'Ama siz evlisiniz?' sorusuna verdiği yanıt skandal

Dakikalarca takip etti! Evli adamın niyeti mide bulandırdı
Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Şehit babasına dilenci diyen şoför için hesap zamanı
Yeni salgın Avrupa ülkesinde 2 can aldı! Çocuklar büyük risk altında

Ülkeye sıçrayan yeni salgın 2 can aldı, bir yaş grubu tehdit altında
Borsa İstanbul'da CHP kurultay davası kararı dopingi

CHP kararı sonrası Borsa'da sert hareketler! Kritik eşik aşıldı
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz

Fenerli yıldızın son hali
title