Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Sandero Stepway 2023 fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...

Otomotiv sektöründeki olumsuz hava devam ediyor. Otomobil üreticileri, son yıllarda patlak veren küresel çip krizi, pandemi, Rusya- Ukrayna savaşı ve ülkemizde artan döviz kuru nedeniyle fiyatlara zam yapıyorlar. Peki Türkiye'de sıklıkla tercih edilen Dacia Sandero Stepway 2023 modelinin fiyatları ne durumda? İşte Dacia Sandero Stepway 2023 fiyat listesi!

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi ve özellikleri

Dacia Sandero Stepway; ülkemizde üç motor tipiyle satışta. 1.0 TCE 90 BG; adında da anlaşılacağı üzere 90 beygir güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen benzinli motorun şehir içi 5,9 ila 6,1 litre ve şehir dışı 4,3 ila 4,4 litre yakıt tüketimi bulunuyor.

1.0 TCE 90 BG X-Tronic ise 90 beygir güç ve 142 Nm tork üretiyor. X-Tronic şanzımana sahip benzinli motor seçeneğinin ortalama yakıt tüketimi 5,2 litre olarak ölçülüyor. Öte yandan LPG'li 1.0 TCE ECO-G ise 100 beygir güç 170 Nm torkla sürücülerin karşısına çıkıyor. Motorun ortalama yakıt tüketimi 6,7 litre.

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İşte Dacia Sandero Stepway 2023 fiyat listesi!