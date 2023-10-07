Cyberpunk 2077, RPG dünyasının popüler oyunu The Witcher 3'ü geride bıraktı

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin dünya çapında 25 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bu rakamla birlikte Cyberpunk 2077, RPG dünyasının popüler oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'tan daha hızlı satmayı başardığını da doğruladı.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin dünya çapında 25 milyondan fazla sattığını açıkladı. Bu rakamla birlikte Cyberpunk 2077, RPG dünyasının popüler oyunu The Witcher 3: Wild Hunt'tan daha hızlı satmayı başardığını da doğruladı.

Cyberpunk 2077, 25 milyon satış rakamına ulaştı

CD Projekt Red'in yatırımcı toplantısında yapılan bir sunum sırasında, CEO Adam Kicinski'nin Cyberpunk 2077 ile ilgili raporları ele aldığı belirtildi. Buna göre 2020'deki tartışmalı lansmana rağmen 2.0 ve Phantom Liberty gibi güncellemeler sayesinde 25 milyon satışa ulaştı.

Bu, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bildirilen rakama göre beş milyon arttığını gösteriyor. Cyberpunk 2077 piyasaya sürüldükten yaklaşık 34 ay sonra 25 milyon satışa ulaştı. The Witcher 3 ise 25 milyon rakamına ancak dört buçuk yıl sonra ulaşabilmişti.

13232132

Kicinski ayrıca yakın zamanda piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 genişleme paketi Phantom Liberty'nin satışa sunulduğu ilk hafta içinde üç milyon sattığını açıkladı. Phantom Liberty satışlarının yüzde 68'i PC platformunda, yüzde 20'si PlayStation 5'te ve yüzde 13'ü ise Xbox Series X/S'te gerçekleşti.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin başarısızı lansmanına rağmen işleri tersine çevirmeyi başardı. İstikrarlı güncellemeler ve DLC ile satışlarının The Witcher 3'ü geçmesini sağladı.

CD Projekt Red öte yandan Cyberpunk 2077'den esinlenen live-action bir proje üzerinde çalışıldığını açıkladı. Hakkında çok fazla detay bulunmayan bu yapımın dizi olarak çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!