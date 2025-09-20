Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TEKNOFEST'i ziyaretine damga vuran görüntü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST alanını ziyaret etti. Ziyaret sırasında torunuyla yakından ilgilenen Erdoğan'ın ceketini çıkarıp TEKNOFEST montunu giymesi dikkat çekti.

SICAK BABA-KIZ ANLARI

O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar, montunu giydikten sonra babasının üzerini düzeltti. Görüntüler, baba-kız arasındaki samimi ve sıcak anları yansıttı.

"AİLE BAĞI HER ŞEYDEN DEĞERLİ"

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntünün altına "Allah başımızdan eksik etmesin", "Aile bağı her şeyden değerli", "Kızının ilgisi çok doğal ve samimi…" şeklinde yorumlar yapıldı.