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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzay misyonu için mesaj: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarihi uzay misyonuna dakikalar kala bir video mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli yeni bir başlangıç yapıyoruz." ifadelerini kullanarak ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'ya başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AX-3 misyonunda yer alarak tarihe geçen ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile ilgili video mesaj yayınladı. Tarihi bir ana tanıklık edildiğini ifade eden Erdoğan, yeni bir başlangıç yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu ile birlikte Milli Uzay Programı hedeflerinden birini daha gerçekleştirdiklerini söyledi.

"YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim. Hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ortak gururumuzun zirveye yükseldiği zamanlardan birini yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı'na ilk kez gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz. Bilim tarihine eşsiz katkılar sunmuş bir medeniyetin varisleri olarak, tarihte taşıdığımız misyonu yeniden icra etmek adına çok değerli, yeni bir başlangıç yapıyoruz. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimize, hayalleri dünyaya sığmayan çocuklarımıza ilham kaynağı olmak adına ilk kez bir vatandaşımızı uzaya gönderiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzay misyonu için mesaj: Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz

Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı, uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün Uluslararası Uzay İstasyonuna yolculuğa çıkıyor. 2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz Milli Uzay Programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz.

"13 DENEY GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Uluslararası Uzay İstasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi misyonu kapsamında bilim insanlarımızın hazırlıklarını yaptığı 13 deney gerçekleştirilecek. Astronomi, tıp, genetik, malzeme bilimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim bahtımızı açık etsin. Kalın sağlıcakla."

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji

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