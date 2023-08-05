Counter-Strike Haritası Dust2, Unreal Engine 5 ile Yeniden Tasarlandı

Unreal Engine 5 ile daha önce birçok oyunun konsept çalışmasının yapıldığını gördük. Ancak yeni bir proje, ultra gerçekçi görüntüleriyle sosyal medyayı ikiye bölmüş durumda. Counter-Strike'ın efsane haritası Dust2, Unreal Engine 5 ile yeniden tasarlandı.

Counter-Strike haritası Dust2, Unreal Engine 5 ile yeniden yapıldı

İkonik Counter-Strike haritası Dust2, bağımsız bir geliştirici tarafından yeniden geliştirildi. Unreal Engine 5 kullanarak hazırlanan konsept çalışması, oyuncular arasında büyük yankı uyandırmayı başardı. Birçok kişi 6 dakikalık videonun gerçek dünyada hazırlandığını iddia etti.

Geliştirici, efsane haritayı inanılmaz derecede ayrıntılı şekilde ele aldı. Ayrıca haritayı birinci şahıs kamerayla gezerek daha da gerçekçi bir görünüm sunuyor. Unreal Engine 5'in son teknoloji ışıklandırma yetenekleri kullanan geliştirici, haritanın kendine özgü alanlarını yeniden yarattı.

34223342

Counter-Strike hayranlarından gelen tepkiler son derece olumlu oldu. Pek çok oyuncu, videonun gerçek görüntülerden ayırt edilemeyeceğini ifade etti.

Geliştiricinin açıklamasına göre klasik Dust2 haritasında bazı küçük coğrafi farklılıklar yer alıyor. Ancak ikonik bomba alanı ve orta geçit detaylı şekilde hazırladı. Oyuncular da haritanın görünümünün ve hissinin orijinale sadık kalarak yeniden oluşturulduğunu dile getirdi.

Oldukça başarılı olsa da, yeniden tasarlanmış haritada Counter-Strike oynamak mümkün değil. Geliştirici, bu çalışmayı sadece konsept olarak hazırladığını belirtti.

Daha önce benzer gerçeklikte bir oyun görmüştük. Unrecorded isimli ultra gerçekçi oyun, fragman videolarıyla oyun dünyasında büyük yankı uyandırmayı başardı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.