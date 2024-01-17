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Counter-Strike 2'de 1 Milyon Dolarlık Silah Görünümü

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Son yıllarda çevrim içi oyunlar, ciddi seviyelerde gelir sağlamaya potansiyel hale geldi. Bunun en iyi örneklerinden birisi de Counter-Strike 2 ya da eski adıyla CS: GO. Valve tarafından geliştirilen FPS oyunu, oyunculara sadece turnuvalar aracılığıyla değil, aynı zamanda değerli eşyaların ticareti ile de para kazanma imkanı sunuyor. Counter-Strike 2'de 1 milyon dolarlık silah görünümü.

Son yıllarda çevrim içi oyunlar, ciddi seviyelerde gelir sağlamaya potansiyel hale geldi. Bunun en iyi örneklerinden birisi de Counter-Strike 2 ya da eski adıyla CS: GO. Valve tarafından geliştirilen FPS oyunu, oyunculara sadece turnuvalar aracılığıyla değil, aynı zamanda değerli eşyaların ticareti ile de para kazanma imkanı sunuyor.

Bu eşyaların değeri zaman zaman öyle bir seviyeye ulaşıyor ki yıllarca asgari ücretle çalışan bir işçinin biriktiremeyeceği miktarları bile aşabiliyor. Son olarak bir oyuncu, 1 milyon dolar değerinde bir silah görünümü kazandı.

Counter-Strike 2'de 1 milyon dolarlık silah görünümü

Counter-Strike 2 silah görünümleri (skin), silah türüne, desene ve kullanım aşınmasına bağlı olarak değere sahip oluyor. Özellikle parlak mavi tonlu kaplamalar, Mavi Mücevher (Blue Gem) olarak bilinen nadir türlerden biri. Bir oyuncu da bu türden görünüme sahip oldu.

Aktarılan bilgilere göre kim olduğu bilinmeyen bir Counter-Strike 2 oyuncusu, demin sözünü ettiğimiz Mavi Mücevher (Blue Gem) türünde AK-47 Case Hardened StatTrak Factory New 661 görünümü çıkardı. Bu, Çin merkezli ticaret sitesi Buff'ın veri tabanında görüntülendi.

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Veri tabanında görüntülenmesiyle birlikte ünlü Twitch yayıncısı ohnePixel, son derece değerli bu silah görünümünün 800 bin ile 1 milyon dolar arasında piyasaya değerine sahip olduğunu ön gördü.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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