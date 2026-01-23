Haberler

ÇOMÜ'de TÜBİTAK 1001 Programı yürütücülerine ödül verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde TÜBİTAK 1001 Programı proje yürütücüleri için ödül töreni yapıldı. Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, bilimsel araştırmanın değerine vurgu yaparak, akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (ÇOMÜ) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Programı proje yürütücüleri için ödül töreni düzenlendi.

ÇOMÜ AKÇANSA Teknoloji ve Etki Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında proje başvurusu yaparak bilimsel üretime katkı sunan akademisyenlere teşekkür ettiklerini söyledi.

Bilimsel araştırmanın yalnızca sonuçla değil, süreçle, emekle ve kararlılıkla değer kazandığını belirten Erenoğlu, şöyle konuştu:

"TÜBİTAK 1001 programına başvuru yapmak, fikir üretmeyi, disiplinli çalışmayı ve akademik cesareti gerektirir. Bu nedenle bugün burada takdim edeceğimiz teşekkür belgeleri ve sembolik hediyeler, yalnızca birer belge değil, aynı zamanda bu emeğin ve çabanın kurumsal bir takdiridir. Üniversite olarak bizler, araştırma kültürünün güçlenmesini ve nitelikli bilimsel üretimin artmasını stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Akademisyenlerimizin ulusal ve uluslararası fon programlarına aktif katılımı, bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Bu vesileyle, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında proje başvurusu yapan ve üniversitemizi başarıyla temsil eden tüm akademisyenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çabaların, önümüzdeki dönemde daha fazla proje, daha güçlü iş birlikleri ve daha görünür akademik çıktılarla sonuçlanacağına inanıyorum."

Konuşmanın ardından akademisyenlere teşekkür belgeleri verildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Teknoloji
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Kars'ta vefa dolu görüntü: Hasta annesini kucağında taşıdı

Vefanın en saf hali! Kucağında taşıdığı kişi bakın kim
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
Maç için sahaya giden hakemler gördükleri manzara karşısında şoke oldu

Maç için sahaya giden hakemler şoke oldu
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu