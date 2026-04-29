Cizre'de Bilim Fuarı yoğun ilgi gördü

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde genç beyinlerin hazırladığı projeler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile görücüye çıktı.

Cizre Ahmet El-Cezeri Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Baycar ve beraberindeki protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları tek tek gezdi. Ortaokul öğrencilerinin, fen bilimlerinden yazılıma, çevreci projelerden robotik tasarımlara kadar geniş bir yelpazede hazırladıkları projeleri büyük bir ilgiyle inceleyen heyet, öğrencilerden sunumlar alarak çalışmaların teknik detaylarını sordu. Öğrencilerin özgüveni ve projelerin niteliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, bu tür etkinliklerin eğitimdeki önemine vurgu yaptı. Kaymakam Baycar, "TÜBİTAK Bilim Fuarları, evlatlarımızın araştırma, sorgulama ve üretme yeteneklerini geliştirmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Burada sergilenen her proje, yarının büyük buluşlarının birer provası niteliğindedir. Emeği geçen tüm okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve özellikle azimle çalışan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Fuar, projelerin sunumunun ardından protokol üyelerinin öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Okul idaresi, öğrencilerin bilimsel merakını destekleyen bu tür organizasyonlara devam edeceklerini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

Bakan Bayraktar maden firmalarına resti çekti! Bunu yapmayanlar yandı
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı
Berlin'de sıra dışı sergi! Musk ve Zuckerberg kafalı robot köpekler gündemde

Tüyler ürperten görüntü! Binaya girenler dondu kaldı
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco Samandıra'da krallar gibi karşılandı

Aracın içerisindeki bu anları hayatı boyunca unutamayacak