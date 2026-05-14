Cizre'de öğrenciler projelerini görücüye çıkardı

Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı projeler büyük ilgi gördü. Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, gençlerin bilimsel meraklarını takdir etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesi Yunus Emre Anadolu Lisesi bünyesinde düzenlenen bilim fuarı, öğrencilerin hazırladığı projelerle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cizre Yunus Emre Anadolu Lisesi, genç zihinlerin bilimsel merakını ve üretkenliğini sergilediği fuara ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin uzun süren araştırmaları sonucu titizlikle hazırlanan projeler, düzenlenen görkemli bir törenle beğeniye sunuldu.

Fuarın açılış törenine; Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ilçe protokolü, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Baycar ve beraberindeki heyet, fuar alanındaki stantları tek tek ziyaret ederek projeleri inceledi. Bilimsel düşünme, araştırma yöntemleri ve yenilikçi çözümler üzerine kurgulanan çalışmalar hakkında öğrencilerden detaylı bilgi alan Kaymakam Baycar, gençlerin heyecanına ortak oldu. Araştırma, inceleme ve tasarım alanlarında hazırlanan çok sayıda proje, katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Okul bahçesinde ve koridorlarında adeta bir bilim şenliği atmosferi oluşturan fuarda, öğrencilerin teorik bilgilerini pratiğe dökme becerileri tam not aldı.

Sergilenen başarılı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, "Eğitimin üretimle desteklenmesi stratejik önemine sahiptir. Gençlerin bilimsel araştırmalara yönelmesi, sorgulayan ve üreten bireyler olarak yetişmesi bizler için gurur vericidir. Bu fuarlar, öğrencilerimizin teorik bilgilerini pratiğe dökme imkanı bulduğu çok kıymetli platformlardır. Ortaya konan bu başarılı çalışmalardan dolayı emeği geçen tüm idarecilerimizi, rehber öğretmenlerimizi ve asıl kahramanımız olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bilimsel çalışmalar, gençlerimizin gelişiminde ve ülkemizin geleceğinde stratejik bir öneme sahiptir" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
