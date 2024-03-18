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Çinli Otomobil Markası Chery'nin Fiyat Listesi ve Modelleri

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Çinli otomobil markası Chery, Türkiye pazarında hızlı bir giriş yaparak Tiggo ailesi ve Omoda 5 modeli ile dikkat çekiyor. İşte Chery'nin fiyat listesi ve detayları...

Çinli otomotiv markaları büyük atılımlar yapıyor. Elektrikli otomobil endüstrisinde 1000 kilometre menziller ile yeni bir soluk getiren Çinliler, içten yanmalı otomobil markalarıyla da gündemdeler. Özellikle son günlerde Türkiye'de Chery modelleri ve markası ön planda. Peki Chery fiyat listesi ne durumda? İşte detaylar…

Chery Tiggo ailesi ve Omoda 5 fiyat listesi!

Son dönemlerin gözde markalarından biri de Chery. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan marka Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile oldukça ilgi topladı. Bunun yanında Omoda 5 modeli de oldukça sevildi. Tabi bununla birlikte birçok kullanıcı Chery fiyat listesi sorgularını da arttırdı. İşte sizin için hazırladığımız Chery fiyat listesi ve detayları:

Tiggo 8 Pro fiyat listesi:

Donanım2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim FiyatıLuxury

1 milyon 563 bin TLExcellent1 milyon 693 bin TLAvantgarde1 milyon 813 bin TL

Tiggo 7 Pro fiyat listesi:

Donanım2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim FiyatıComfort1 milyon 298 bin TLLuxury

?

1 milyon 423 bin TLExcellent1 milyon 523 bin TLAvantgarde1 milyon 623 bin TL

Omoda 5 fiyat listesi:

Donanım2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim FiyatıComfort1 milyon 283 bin TLLuxury1 milyon 373 bin TLExcellent1 milyon 473 bin TL

Fiyat listelerine bakıldığında otomobillerin sundukları özelliklere göre oldukça fiyat performans dengesi yakaladığını belirtebiliriz. Geçtiğimiz Şubat ayında en çok satılan sıfır km araçlar listesinde de kendine güzel bir yer edinen Chery, Türkiye'de oldukça sevildi diyebiliriz.

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Peki siz Chery fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Türkiye Chery Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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