Çinli Otomobil Markası Chery'nin Fiyat Listesi ve Modelleri

Çinli otomotiv markaları büyük atılımlar yapıyor. Elektrikli otomobil endüstrisinde 1000 kilometre menziller ile yeni bir soluk getiren Çinliler, içten yanmalı otomobil markalarıyla da gündemdeler. Özellikle son günlerde Türkiye'de Chery modelleri ve markası ön planda. Peki Chery fiyat listesi ne durumda? İşte detaylar…

Chery Tiggo ailesi ve Omoda 5 fiyat listesi!

Son dönemlerin gözde markalarından biri de Chery. Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan marka Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modelleri ile oldukça ilgi topladı. Bunun yanında Omoda 5 modeli de oldukça sevildi. Tabi bununla birlikte birçok kullanıcı Chery fiyat listesi sorgularını da arttırdı. İşte sizin için hazırladığımız Chery fiyat listesi ve detayları:

Tiggo 8 Pro fiyat listesi:

Donanım 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Luxury 1 milyon 563 bin TL Excellent 1 milyon 693 bin TL Avantgarde 1 milyon 813 bin TL

Tiggo 7 Pro fiyat listesi:

Donanım 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Comfort 1 milyon 298 bin TL Luxury ? 1 milyon 423 bin TL Excellent 1 milyon 523 bin TL Avantgarde 1 milyon 623 bin TL

Omoda 5 fiyat listesi:

Donanım 2024 Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Comfort 1 milyon 283 bin TL Luxury 1 milyon 373 bin TL Excellent 1 milyon 473 bin TL

Fiyat listelerine bakıldığında otomobillerin sundukları özelliklere göre oldukça fiyat performans dengesi yakaladığını belirtebiliriz. Geçtiğimiz Şubat ayında en çok satılan sıfır km araçlar listesinde de kendine güzel bir yer edinen Chery, Türkiye'de oldukça sevildi diyebiliriz.

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Peki siz Chery fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…