Çinli Mühendisler, Dünyanın En Büyük Radyo Teleskobunu Temizleyebilecek Robot Araba Tasarladı

Çinli mühendisler, dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nu (FAST) temizleyebilecek, onarabilecek ve değişim işlerini tamamlayabilecek akıllı bir robot araba tasarladı. Robot araba, teleskobun bakımını otomatik olarak yapabiliyor ve güvenlik risklerini azaltıyor.

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) görülüyor, 26 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Ou Dongqu/Xinhua)

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çinli mühendislerden oluşan bir ekip, dünyanın en büyük tek çanaklı ve en hassas radyo teleskobu olan 500 metrelik Diyaframlı Küresel Radyo Teleskobu'nu (FAST) temizleyebilecek, onarabilecek ve değişim işlerini tamamlayabilecek akıllı bir robot araba tasarladı.

30 futbol sahasına eşdeğer bir çekim alanına sahip dev bir küresel çanak üzerinde 2.225 lazer hedefin bakımını yapmak epey zorlu bir görev. Teleskobun yansıtıcı yüzeyi bir milimetre inceliğinde alüminyum plakalardan oluştuğu için normal bir yetişkinin ağırlığını taşıması ise olanaksız.

Robotu tasarlayan Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Otomasyon Enstitüsü'ne göre, yeni geliştirilen robot araba 56 derecelik dik eğimde bile her yöne giderek değiştirme görevlerini otomatik olarak yerine getirebiliyor.

Sistem halihazırda FAST'ın bakım hizmetleri tarafından kullanılmakta olup verimliliği önemli ölçüde artırırken, güvenlik risklerini de azalttı.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinin Pingtang ilçesinde doğal yolla oluşmuş derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alan ve "Çin'in gökyüzündeki gözü" diye adlandırılan FAST, Ocak 2020'de resmi olarak faaliyete başladı ve 31 Mart 2021'de resmi olarak dünyaya açıldı. ¦