Çinli bilim insanları, insan kök hücrelerinden türetilen yapay bir beyin kullanarak kritik görevleri yerine getirebilen bir robot geliştirdi

Araştırmacılar, bu yapay beyin sayesinde robotun kollarını kullanmayı, engellerden kaçmayı ve nesneleri kavramayı öğrenebildiğini belirtiyor. Tianjin Üniversitesi ve Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden bir ekip, laboratuvar ortamında oluşturdukları bu yapay beyini dış dünyayla iletişim kurabilmesi için bir beyin-bilgisayar arayüzü ile entegre etti.

Haihe Beyin- Bilgisayar Etkileşimi ve İnsan-Bilgisayar Entegrasyonu Laboratuvarı'nda yönetici olan Ming Dong, "Bir çip üzerindeki beyin-bilgisayar arayüzü, kodlama, kod çözme ve uyarım-geri bildirim yoluyla dış dünyayla bilgi alışverişi yapabilen bir teknoloji kullanıyor. Bu teknoloji, insan beynine benzer ihtiyaçlar olan sıvı, besin, sıcaklık kontrolü ve koruyucu kılıf gibi unsurlarla birlikte insan beyni organoidleri gibi yapılan yapay bir 'beyin' kullanıyor" dedi.

Araştırmacılar, bu gelişmekte olan beyin teknolojisinin, hibrit zekanın ilerlemesine büyük katkı sağlayarak "devrim niteliğinde bir etki" yaratacağını öne sürdü.

Bu ileri teknoloji adımı, Japonya'daki bilim insanlarının geçtiğimiz günlerde insan benzeri bir robotun yüzüne canlı insan derisi yerleştirdiklerini açıklamalarından kısa bir süre sonra geldi. Tokyo Üniversitesi'nden bir ekip, tasarladıkları deri dokusunu robotun yüz yapısına uydurarak gülümsemesini sağlamıştı.

Araştırmacılar, bu canlı derinin sadece insan benzeri duygular sergilemekle kalmayıp aynı zamanda gelişmiş algılama yetenekleri ve yaralandığında kendi kendini iyileştirme yeteneği sağlayabileceğini belirtti.