Çinli Araştırmacılar Doğu Asya'nın Yüksek Çözünürlüklü Sulak Alan Haritasını Oluşturdu

Çinli araştırmacılar, Doğu Asya'nın yüksek çözünürlüklü sulak alan haritasını oluşturarak sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kalkınma konusuna ışık tuttu. Harita, sulak alanların korunması ve politika yönetimine fayda sağlayacak.

BEİJİNG, 4 Ekim (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, yakın zamanda Doğu Asya'nın yüksek çözünürlüklü sulak alan haritasını oluşturarak sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kalkınma konusuna ışık tuttu.

Araştırma, Remote Sensing of Environment dergisinde yayımlandı.

Bu çalışmada araştırmacılar, kıta ölçeğinde sulak alan haritası hazırlamaya yönelik yeni bir iki aşamalı sınıflandırma geliştirdi ve Doğu Asya'nın ilk ve güncel 10 metre çözünürlüklü sulak alan haritasını oluşturdu.

Araştırmada Doğu Asya'daki üç genel kategori ve 12 alt kategoriyi içeren haritanın, yüzde 88'in üzerinde genel doğruluğa ulaştığı belirtildi.

Haritaya göre 2021 yılı itibarıyla bu bölgedeki toplam sulak alan 481.800 kilometrekarenin üzerinde bir yüzölçümüne sahip ve bu alanlar çoğunlukla Çin'in kuzeydoğusunda ve Qinghai-Tibet Platosu'nda yer alıyor. Doğu Asya'da toplam sulak alan kaynaklarının yüzde 88'ine ev sahipliği yapan Çin'i, Moğolistan takip ediyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kuzeydoğu Coğrafya ve Agroekoloji Enstitüsü'nde araştırmacı ve makalenin birinci yazarı olan Wang Ming, haritanın büyük bir uygulama alanının olacağını ve sulak alanların korunması ve politika yönetimine fayda sağlayacağını söyledi.

Wang, "Harita, Doğu Asya'da ülke ve kıta ölçeğinde sulak alanlarla ilgili uluslararası sözleşmelerin uygulanmasının değerlendirilmesine kritik önemde katkı sağlayacak" dedi.