Çin yapımı hafif raylı trenin çeşitli görüntüleri

Çinli CRRC Zhuzhou Lokomotif Ltd. Şti. tarafından Meksika'nın başkenti Meksiko için özelleştirilen ilk körüklü hafif raylı tren, Zhuzhou kentinde montaj hattından çıktı. Tren, Meksiko'nun dolambaçlı şehir yollarına ve yolcu akışına uyum sağlamak için mafsallı bir boji ile tasarlandı. Trenin minimum dönüş yarıçapı 25 metre, maksimum dönüş yarıçapı ise 250 metre. Ayrıca iki ila dört vagonlu olarak esnek bir şekilde dizilebiliyor ve 876 kişi taşıma kapasitesine sahip.