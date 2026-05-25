Çin'den uzaya gönderdiği bir astronotuna ilk kez 1 yıllık görev süresi

Çin, Tiangong Uzay İstasyonuna 3 astronot göndererek bu astronotlardan birinin uzayda 1 yıl görev yapacağını açıkladı. Çin'de ilk kez bir astronot 1 yıl süreyle uzayda kalacak.

Çin, Shenzhou-23 uzay aracını dün yerel saatle 23.08'de fırlatarak Tiangong Uzay İstasyonuna 3 astronot gönderdiğini duyurdu. Astronotlardan birinin 1 yıl boyunca görev yapacağı kaydedilirken bu sürenin Çin için rekor bir süre olacağı kaydedildi. Çin, böylece 2030 yılına kadar insanlı Ay'a iniş misyonu doğrultusunda uzayda uzun süreli insan fizyolojisi çalışmaları yapılabilecek.

Astronotlar arasında eski bir Hong Kong polis müfettişi olan uzmanı Li Jiaying da bulunuyor. Jiaying, Çin uzay görevine katılan ilk Hong Konglu astronot olurken diğer astronotların ise Zhu Yangzhu ve pilot Zhang Yuanzhi olduğu kaydedildi. - PEKİN

