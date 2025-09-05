Çin, 'Shiyan-29' Uydusunu Uzaya Fırlattı
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Shiyan-29' uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, uzay ortamının keşfi ve teknolojik deneyler için kullanılacak.
ÇİN'in, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Shiyan-29' uydusunu uzaya fırlattığı bildirildi.
Çin, bugün ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 'Shiyan-29' uydusunu fırlattı. 'Uzun Yürüyüş-3C/YZ-1' taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydunun, belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştiği kaydedildi. Uydunun, uzay ortamının keşfi ve ilgili teknolojik deneyler için kullanılacağı belirtildi. Bu fırlatma, 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roket serisinin 592'nci görevi oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji