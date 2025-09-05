Çin, 'Shiyan-29' Uydusunu Uzaya Fırlattı

ÇİN'in, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Shiyan-29' uydusunu uzaya fırlattığı bildirildi.

Çin, bugün ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 'Shiyan-29' uydusunu fırlattı. 'Uzun Yürüyüş-3C/YZ-1' taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydunun, belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştiği kaydedildi. Uydunun, uzay ortamının keşfi ve ilgili teknolojik deneyler için kullanılacağı belirtildi. Bu fırlatma, 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roket serisinin 592'nci görevi oldu.