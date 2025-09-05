Haberler

Çin, 'Shiyan-29' Uydusunu Uzaya Fırlattı

Çin, 'Shiyan-29' Uydusunu Uzaya Fırlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Shiyan-29' uydusunu başarıyla uzaya gönderdi. Uydu, uzay ortamının keşfi ve teknolojik deneyler için kullanılacak.

ÇİN'in, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden 'Shiyan-29' uydusunu uzaya fırlattığı bildirildi.

Çin, bugün ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya 'Shiyan-29' uydusunu fırlattı. 'Uzun Yürüyüş-3C/YZ-1' taşıyıcı roketiyle fırlatılan uydunun, belirlenen yörüngeye başarıyla yerleştiği kaydedildi. Uydunun, uzay ortamının keşfi ve ilgili teknolojik deneyler için kullanılacağı belirtildi. Bu fırlatma, 'Uzun Yürüyüş' taşıyıcı roket serisinin 592'nci görevi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
Tüm futbolcular yere yattı! Yeşil sahalarda panik anları

Yeşil sahalarda panik anları! Hepsi yere yattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu

İmamoğlu ile adı duyulan profesör, "Buraya kadar" dedi
title