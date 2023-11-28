Çin'in yerli üretim ARJ21 uçağı 10 milyonuncu yolcusunu taşıdı

Çin'in yerli üretim ARJ21 uçağı, Guangzhou'dan Jieyang'a gerçekleştirdiği seferle 10 milyonuncu yolcusunu taşıdı. ARJ21 uçağı, 2016'dan bu yana 117 adet teslim edilerek Çin ve Çin dışındaki 140'tan fazla kenti birbirine bağlayan 400'den fazla hatta faaliyet gösteriyor.

10 milyonuncu yolcunun çeşitli görüntüleri

Çin'in yerli üretim ARJ21 uçağı, Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'dan eyaletin Jieyang kentine gerçekleştirdiği seferle 10 milyonuncu yolcusunu taşıdı.

2016'nın Haziran ayında ticari hizmet vermeye başlayan yolcu uçağından şu ana kadar 117 adet teslim edildi.

Çin'de ve Çin dışındaki 140'tan fazla kenti birbirine bağlayan 400'den fazla hatta faaliyet gösteren ARJ21 ile her hafta yaklaşık 1.800 uçuş gerçekleştiriliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor. (XHTV)